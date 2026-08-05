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კიევის ოლქში 10-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა რუსეთის მასირებული შეტევის შედეგად

კიევის ოლქზე რუსეთის მასირებული შეტევის სამიზნეებს შორის იყო სავაჭრო კომპანია Rozetka-ს ლოგისტიკის ცენტრი. 2026 წლის 5 აგვისტო
კიევის ოლქზე რუსეთის მასირებული შეტევის სამიზნეებს შორის იყო სავაჭრო კომპანია Rozetka-ს ლოგისტიკის ცენტრი. 2026 წლის 5 აგვისტო

რუსეთის მასირებულ შეტევას დიდი მსხვერპლი მოჰყვა კიევის ოლქში. უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ინფორმაციით, 5 აგვისტოს დილით დადასტურებულია, რომ დაიღუპა 14 და დაშავდა 22 ადამიანი.

კიევის ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელ ტიმურ ტკაჩენკოს ინფორმაციით, ყველაზე დიდი მსხვერპლი ბროვარის რაიონშია, სადაც 9 ადამიანი დაიღუპა. კიდევ 4 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა ბუჩის რაიონში და 1 - ფასტოვის რაიონში.

საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ცნობით, კიევის ოლქის ბროვარის, ფასტოვის და ბუჩის რაიონებში მასშტაბური ხანძრები გაჩნდა ლოგისტიკის კომპლექსებში, საწყობებში და საწარმოებში.

დარტყმის სამიზნეთა შორის იყო სავაჭრო კომპანია Rozetka-ს ლოგისტიკის ცენტრი.

რუსეთის ჯარებმა უკრაინის დედაქალაქ კიევზე და კიევის ოლქზე რაკეტებით და დრონებით მასირებული შეტევა გასულ ღამით დაიწყეს.

კიევის მერის, ვიტალი კლიჩკოს და ქალაქის სამხედრო ადმინისტრაციის მონაცემებით, დედაქალაქში დაიღუპა 1 ადამიანი და 26 დაშავდა. რამდენიმე რაიონში დაზიანებული და დანგრეულია სახლები, მასშტაბური ხანძრები გაჩნდა საწყობებში. ადგილობრივ ხელისუფლებას არ დაუკონკრეტებია, რა ინახებოდა ამ საწყობებში.

განახლება: 5 აგვისტოს დილით რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ თავისი ოფიციალური არხებით გაავრცელა ცნობა, რომ ქალაქ კიევში და კიევის ოლქში რაკეტებით და უპილოტო საფრენი აპარატებით დაარტყეს „სატრანსპორტო-ლოგისტიკურ და გამანაწილებელ ცენტრებს“, რომლებიც „ჩართული არიან სხვადასხვა იარაღის და სამხედრო დანიშნულების ტვირთების შენახვასა და მიწოდებაში და უპილოტო საფრენი აპარატების წარმოებასა და განაწილებაში“.

  • 2026 წლის ივლისიდან რუსეთის ტერიტორიაზე უკრაინის თავდაცვის ძალების სამიზნეებს დაემატა ონლაინ-გაყიდვების უმსხვილესი კომპანიის, Wildberries-ის საწყობები.
  • 18 ივლისიდან რუსეთის სხვადასხვა რეგიონში, მათ შორის მოსკოვის ოლქში, უკრაინული დრონებით შეტევა იყო Wildberries-ის 15-ზე მეტ ლოგისტიკის ცენტრზე.
  • უკრაინაში რუსეთის სამიზნეებს შორისაა ექსპრეს-გადაზიდვების კომპანია Нова пошта-ს ტერმინალები და სავაჭრო კომპანია Rozetka-ს საწყობები.





ფორუმი

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