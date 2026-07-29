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„უბედურ ქვეყანაში შენი ბედნიერებით ყელყელაობა უხერხულია“ - მსახიობი ეკა ჩავლეიშვილი - გამოკითხვა

„უბედურ ქვეყანაში შენი ბედნიერებით ყელყელაობა უხერხულია“ - მსახიობი ეკა ჩავლეიშვილი - გამოკითხვა
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„უბედურ ქვეყანაში შენი ბედნიერებით ყელყელაობა უხერხულია“ - მსახიობი ეკა ჩავლეიშვილი - გამოკითხვა

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„გამოკითხვაში“ სამხრეთ საფრანგეთში ბრიტანელი რეჟისორის, საიმონ ვუდსის სადებიუტო ფილმის გადაღებებიდან დაბრუნებული ბათუმის სახელმწიფო თეატრის მსახიობი, ეკა ჩავლეიშვილი საუბრობს - უახლეს გამოცდილებაზე, ასევე შვილებზე და როლებზე, რომლებიც უკვე შეუსრულებია და რომელსაც სიამოვნებით შეასრულებდა.

ქართველი რეჟისორების ფილმებში შესრულებული როლების შემდეგ ბრიტანელი რეჟისორის ფილმში ეკა ჰოლივუდის 11 მსახიობთან ერთად აღმოჩნდა - ამ სურათში, რომლის სცენარიც მცირეოდენ მისი იდეით შეიცვალა, ის მოახლე ქალის როლს ასრულებს.

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