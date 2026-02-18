მედიის ცნობით, გიორგი ბაჩიაშვილი ციხიდან გამოუშვეს

ინფორმაცია, რომელიც ტელეკომპანიებმა „პირველმა“ და „ფორმულამ“ გაავრცელეს, რადიო თავისუფლებას პროკურატურამ დაუდასტურა.
პროკურატურაში რადიო თავისუფლებას ასევე განუცხადეს, რომ ბაჩიაშვილმა:
- „სრულიად აღიარა ყველა დანაშაული“;
- „სრულად ითანამშრომლა გამოძიებასთან“ და
- „აანაზღაურა ზიანი“,
- რის შემდეგაც მას „გაუფორმდა საპროცრსო შეთანხმება პირობით მსჯავრზე“.
რადიო თავისუფლებას ინფორმირებულმა წყარომ უთხრა, რომ ბაჩიაშვილის საპატიმროდან გათავისუფლების პროცედურები სწორედ ამ წუთებში მიმდინარეობს.
რადიო თავისუფლება ცდილობს ბაჩიაშვილის ადვოკატებთან დაკავშირებას დამატებითი ინფორმაციის მიღების მიზნით.
ინფორმაცია განახლდება
11-წლიანი სასჯელი
გიორგი ბაჩიაშვილს 11 წლის პატიმრობა ჰქონდა მისჯილი „კრიპტოვალუტის საქმეზე“, - რომელშიც ბიძინა ივანიშვილი დაზარალებულად არის ცნობილი.
სააპელაციო სასამართლომ გიორგი ბაჩიაშვილის ამ საქმეზე განაჩენი 12 აგვისტოს გამოაცხადა.
ბაჩიაშვილს ჯერ 11 წლით პატიმრობა, მოგვიანებით კი 9 ათასამდე ბიტკოინის გადახდა დააკისრეს.
ბაჩიაშვილი, - რომელმაც 2025 წელს ქვეყანა მალულად დატოვა, აცხადებდა, რომ საქართველოში უკანონოდ, ძალით ჩამოიყვანეს - სავარაუდოდ, არაბთა გაერთიანებული საამიროებიდან.
2025 წლის 30 სექტემბერს დაუსწრებლად პატიმრობა შეუფარდეს გიორგი ბაჩიაშვილის მშობლებს - ისინი საზღვარგარეთ იმყოფებიან.
ბაჩიაშვილს ოთხ-ნახევარი წლით პატიმრობა ჰქონდა მისჯილი კიდევ ერთ საქმეზე - საზღვრის უკანონოდ კვეთაზე.
ამჟამად სასამართლოში განიხილება „მტკვარი ჰესთან“ დაკავშირებული სისხლის სამართლის საქმეც.
