ყადაღა დაედო ბაჩიაშვილის მშობლების ანგარიშებს და დანაშაულის ჩადენის შემდეგ შეძენილ მის აქტივებს

ბაჩიაშვილის მშობლების საბანკო ანგარიშებს და ბაჩიაშვილის აქტივებს მოსამართლის განჩინების საფუძველზე დაედო ყადაღა.
"სასამართლო განხილვისას უტყუარად დადასტურდა, რომ 8 986.86 ბიტკოინის მართლსაწინააღმდეგოდ მითვისების შემდეგ, გიორგი ბაჩიაშვილმა დაუფლებული აქტივების უკანონო წარმოშობის დაფარვის მიზნით, სხვადასხვა ფინანსური ოპერაციების და ქმედებების განხორციელების შედეგად, დამალა და შენიღბა მისი ნამდვილი წარმოშობის წყარო, რითაც მიღებული უკანონო აქტივების თავისუფლად განკარგვისა და გამოყენების შესაძლებლობა მიეცა.
აღნიშნულის შემდეგ, მსჯავრდებულმა პირადად და დაკავშირებული პირების თუ საწარმო სუბიექტების მეშვეობით განახორციელა სხვადასხვა აქტივების შეძენა, ფლობა და გადაცემა, რითაც მოახდინა მართლსაწინააღმდეგოდ მითვისებული კრიპტოვალუტის და მისი განკარგვის შედეგად მიღებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით თანხების ლეგალიზება" - ნათქვამია პროკურატურის 13 სექტემბერს გავრცელებულ განცხადებაში.
გიორგი ბაჩიაშვილი, რომელმაც 2025 წლის მარტში საქართველო მალულად დატოვა, 27 მაისს დააკავა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა, რომლის ცნობითაც ის საზღვარზე, მწვანე ზონის სიახლოვეს ტრიალებდა.
სხვადასხვა წყაროს თანახმად, საქართველოს დატოვების შემდეგ, ბაჩიაშვილი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში იმყოფებოდა და მაისის ბოლოს სწორედ იქიდან დააბრუნეს საქართველოში.
მას შემდეგ, რაც ბაჩიაშვილმა საქართველო მალულად დატოვა, საქართველოში მესამედ შეიცვალა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი.
2025 წლის მარტში სუს-ს ჯერ კიდევ გრილოლ ლილუაშვილი მართავდა. 2025 წლის მაისში, როცა ბაჩიაშვილი დააკავეს, ის ამბობდა რომ მისი კერძო თვითმფრინავით საქართველოში დაბრუნების საქმეში პირადად იყო ჩართული სუს-ის ახალი ხელმძღვანელი, ანრი ოხანაშვილი.
ოხანაშვილმა სუს-ში სულ 4 თვეს იმუშავა - სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის პოსტზე ის მამუკა მდინარაძე შეცვალა.
