“ჩუმი,” მაგრამ დიდი ნაბიჯი ევროკავშირში მონტენეგროს გაწევრიანებისკენ

ასეთი ჯგუფის შექმნა ტექნიკური საკითხია და
ევროკავშირის გაფართოების პოლიტიკის დიდ სქემაში საკმაოდ მცირე ნაბიჯია, ღრმაა მისი სიმბოლური ღირებულება.
„ეს არის წევრების პოლიტიკური გადაწყვეტილების დადასტურება, რომ მონტენეგრო იქნება მომავალი წევრი სახელმწიფო“, - განუცხადა რადიო თავისუფლებას მაღალი რანგშის ევროპელმა დიპლომატმა ანონიმურობის პირობით.
„როგორც კი გადაწყვეტთ გაწევრიანების ხელშეკრულების შემუშავებაზე მუშაობის დაწყებას, საბოლოო შედეგში ეჭვი არ უნდა შეგეპაროთ.
სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ახლა საქმე არაა ის, შეუერთდება თუ არა მონტენეგრო კავშირს, არამედ ის, თუ რამდენად სწრაფად მიაღწევს ამას.
ადრიატიკის ზღვისპირა ამ ქვეყანამ განაცხადა, რომ მისი მიზანია 2028 წლისთვის ევროკავშირის 28-ე წევრი გახდეს. ეს საკმაოდ ამბიციური მიზანია, თუ გავითვალისწინებთ ბლოკში ბოლო წევრის, ხორვატიის შემთხვევას, რომელიც 2013 წლის ივლისში შეუერთდა კავშირს.
ხორვატიის სამუშაო ჯგუფი 2009 წლის დეკემბერში შეიქმნა, როდესაც მან გაწევრიანებისთვის საჭირო 33 თავიდან 28 დახურა.
ისინი მოიცავდა პოლიტიკის ფართო სპექტრს, რომლის ელემენტების ევროკავშირთან შესაბამისობაში მოყვანა უნდა უზრუნველეყო კანდიდატ ქვეყანას.
მონტენეგრომ ამჟამად მხოლოდ 14 თავი დახურა, მაგრამ იმედოვნებს, რომ დანარჩენებს წლის ბოლომდე დაასრულებს. ბრიუსელში ცოტა ფიქრობს,რომ მონტენეგრო ამას შეძლებს, რადგან ზოგიერთი სფერო ურთულესია და ეხება მართლმსაჯულებას, შინაგან საქმეთა, სურსათის უვნებლობისა და კონკურენციის პოლიტიკას, რომლებიც არ არის ამ ეტაპზე მოგვარებული.
და ექვსი თვე, ალბათ, საკმარისი არ არის ამ ყველაფრის გადასაჭრელად.
სამუშაო ჯგუფი რეალურად ამოქმედდება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც აქ ყველა თავი დაიხურება.
მონტენეგროსთვის შექმნილი შეთანხმება ჯერ არ შესრულებულა, მაგრამ „მალე“ შესრულდება, აცხადებს ევროკავშირის დიპლომატი, რომელიც კარგად ერკვევა ამ საკითხში და ოფიციალურად საჯაროდ ვერ ლაპარაკობს.
დეტალებს რომ დავაკვირდეთ, ასეთი სურათია:
ხორვატიის დაახლოებით 250 გვერდიანი ხელშეკრულების შემუშავებაში ჩართული მაღალი რანგის დიპლომატი ამბობს, რომ ტექსტის დაახლოებით 80-85 პროცენტი იქნება იგივე, უბრალოდ, ევროკავშირის სხვადასხვა წესი ვრცელდება ხოლმე სხვადასხვა ქვეყანაზე.
მაგალითად, რამდენი წევრი ეყოლება ახალ ქვეყანას ევროპარლამენტში? მონტენეგროს შემთხვევაში, ალბათ ექვსი, იმის გათვალისწინებით, რომ მისი მოსახლეობა ნახევარ მილიონზე ოდნავ მეტია და ბლოკის ყველაზე პატარა სახელმწიფოს მალტას ემსგავსება ამ მხრივ.
მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანია, საჭიროა შეთანხმება გარდამავალ პერიოდზე, როდესაც ევროკავშირის წესები შემოვა და იქნება დროებითი გამონაკლისები სოფლის მეურნეობის სფეროში, ფიტოსანიტარიული წესების საქმეში, გადაადგილების თავისუფლების საკითხებში და ქვეყანაში ქონების შეძენის უფლების გარშემო. ამაზე მოლაპარაკება უნდა გაიმართოს. საქმე ეხება მილიონობით ევროს. მოსალოდნელია, რომ მონტენეგროს მცირე ზომის გათვალისწინებით, ამ საკითხების უმეტესობაში დიდი აზრთა სხვადასხვაობა წესით, არ უნდა იყო.
ხელშეკრულებაში ახალი ასპექტი იქნება ე.წ. „დაცვის გაძლიერებული მექანიზმები.“
ევროკავშირს შეიძლება მოუწიოს სახსრების დახარჯვა, თუ ახალ წევრ სახელმწიფოებში „დემოკრატიული უკუსვლა“ მოხდება. თავიდან უნდა იქნას აცილებული ის, რაც ბლოკმა განიცადა ისეთი ქვეყნების შემთხვევაში, როგორიცაა უნგრეთი.
მაგრამ რა არის ის მთავარი, რამაც ეს პროცესი მონტენეგროსთვის შეიძლება შეანელოს ან ხელი შეუშალოს პოდგორიცას 2028 წელს ევროკავშირში გაწევრიანებაში? ერთ-ერთი პოტენციური საკითხი, რომელიც ევროკავშირის დიპლომატებმა დაასახელეს, თუმცა შეიძლება ასე არც მოხდეს, არის მონტენეგროული ენა.
არავის ეპარება ეჭვი, რომ ეს ქვეყნის ოფიციალური ენაა და შესაბამისად, შეიძლება გახდეს ევროკავშირის ოფიციალური ენა, მაგრამ ზოგიერთს გაუჩნდა კითხვები იმის შესახებ, ნამდვილად აუცილებელია მონტენეგროელი თარჯიმნების სრული ჯგუფის დაქირავება, როცა ხორვატიული ენა ასე ემსგავსება მონტენეგროულს?
ბევრ წევრ დასავლურ სახელმწიფოს, რომელიც დაინტერესებულია ხარჯების შემცირებით და თვალი აქვთ დადგმული ბალკანეთის ქვეყნებზე, რომლებსაც მსგავსი ენები აქვთ და გაწევრიანებას ელიან, შეიძლება სურდეს ენის პრეცედენტის გამოყენება.
ხორვატიის შემთხვევაში, მთელ პროცესს ორი პროტოკოლი დაერთო, რომლებიც ირლანდიას კონკრეტულ პოლიტიკურ გარანტიებს აძლევდა და ჩეხეთის რესპუბლიკას კი, შესაძლებლობას სძენდა ფუნდამენტური უფლებების ქარტიაზე უარი ეთქვა.
არ გამორიცხოთ, რომ მონტენეგროს ხელშეკრულება ევროკავშირის ხელშეკრულებებსა და ინსტიტუტებში უფრო ფუნდამენტურ ცვლილებებს შეიცავდეს, რაც გზას გაუხსნიდა უფრო დიდი სახელმწიფოს, როგორიცაა უკრაინა, უახლოეს მომავალში გაწევრიანებას.
თუმცა, რეალური დაბრკოლება შესაძლოა სამუშაო ჯგუფის დასრულების, ტექსტის დამუშავებისა და ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ წარმოიშვას. რადგან სწორედ მაშინ დაიწყება რატიფიკაციის პროცესი.
ევროკავშირის 27 წევრ სახელმწიფოს პარლამენტების მხარდაჭერაა საჭირო ახალი წევრის მიღებისას. ხშირად ეს ნიშნავს ორ კენჭისყრას, რადგან ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს ზედა და ქვედა პალატა აქვთ. ბელგიაში შეიძლება ჩატარდეს 10 კენჭისყრა - ქვეყნის ყველა რეგიონული და ენობრივი პარლამენტებში.
საფრანგეთში ეს რეფერენდუმი შეიძლება იყოს, თუ ეროვნულ ასამბლეასა და სენატში სამი მეხუთედის უმრავლესობა ვერ შეგროვდა. ამას მოჰყვება ხოლმე ბლოკში პოლიტიკური კრიზისი, რომელიც ხელს უშლის კენჭისყრის ჩატარებას. შეხედეთ ბულგარეთს, ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში რვა საპარლამენტო არჩევნები ჩაატარა.
ხორვატიისთვის მთელი ეს პროცესი 18 თვე გაგრძელდა. არაფერი უშლის ხელს რომელიმე ქვეყანას, რომ რატიფიკაციის პერიოდში ჯერ ორმხრივი საკითხების მოგვარება ისურვოს. ამრიგად, 2028 წელი შესაძლოა მონტენეგროსთვის ძალიან ამბიციური იყოს. თუმცა, სამუშაო ჯგუფის ნელ-ნელა შექმნის გათვალისწინებით, საქმე მაინც ისაა, თუ როდის შეუერთდება ქვეყანა ევროკავშირს და არა ის, შეუერთდება თუ არა საერთოდ.