ზარუბინი, გუბერნიევი, ჟიგანი: რუსული პროპაგანდის მთავარ ფიგურებს ევროკავშირი ახალ სანქციებს დაუწესებს

ბრიუსელი გეგმავს, გააფართოოს სანქციები, დესტაბილიზაციის გამომწვევ, რუსეთის ქმედებების წინააღმდეგ ბრძოლის ფარგლებში, რომლებიც 2024 წლიდან მოქმედებს.
ევროკავშირის საგარეო საქმეთა უმაღლესი წარმომადგენლის 2026 წლის 13 იანვრით დათარიღებული წინადადების თანახმად (ასლი „სისტემას“ აქვს), შეზღუდვები შეეხება კრემლის მხარდამჭერ პოპულარულ ტელეწამყვანებს და არტისტებს.
ფორმალურად, სანქციები იგეგმება იმ ქმედებებისთვის, რომლებიც „ემუქრება დემოკრატიას, კანონის უზენაესობას და უსაფრთხოებას ევროკავშირსა და უკრაინაში“.
სიაში ექვსი ადამიანია:
დმიტრი გუბერნიევი - სპორტული კომენტატორი და ტელეარხ „როსიას“ გენერალური დირექტორის მრჩეველი.
ის პუტინის რწმუნებული იყო 2024 წლის არჩევნების დროს და 2022 წლის 18 მარტს ლუჟნიკში პროპაგანდისტულ შეხვედრას მასპინძლობდა.
ეკატერინა ანდრეევა პირველი არხის გადაცემა „ვრემიას“ დიდი ხნის წამყვანია.
სანქციების შესახებ კანონპროექტის ავტორები აღნიშნავენ, რომ ანდრეევა თავად წერს საინფორმაციო შეჯამებას და „ყველაფრის სჯერა, რასაც ავრცელებს“.
ანდრეევამ მართლაც განაცხადა, რომ 2022 წელს მიცემულ ინტერვიუში (სავარაუდოდ, ეს ინტერვიუ ჩაწერილია რუსეთის მიერ უკრაინაში სრულმასშტაბიან შეჭრამდე), რომ ეთერში თავად წერდა ახალი ამბების შეჯამებას. ჩვენ ვერ ვიპოვეთ ანდრეევას პირდაპირი ციტატა იმის შესახებ, რომ „ყველაფრისა სჯერა“, რასაც ახალ ამბებში ამბობს, მაგრამ იმავე ინტერვიუში მან განაცხადა: „არ ვფიქრობ, რომ [„ვრემიას“ გადაცემა] ცალმხრივია. უყურეთ ჩვენს დღევანდელ გადაცემას - ჩვენ ყველა თვალსაზრისი განვიხილეთ“.
2025 წელს „ანტიკორუფციულმა ფონდმა“ (FBK) გამოავლინა, რომ ანდრეევას ჰონდურასის და მონტენეგროს მოქალაქეობა აქვს და სრულმასშტაბიანი ომის დაწყების შემდეგაც კი, ხშირად მოგზაურობს საზღვარგარეთ, მათ შორის, ევროპაში.
მარია სიტელი „ვესტის“ გადაცემის წამყვანი და რუსეთის ქალთა კავშირის თავმჯდომარეა.
2022-2025 წლებში ის მასპინძლობდა პროპაგანდისტულ მიტინგებს, ასევე პუტინთან „პირდაპირ ხაზს“. სიტელის ევროკავშირის სანქციების სიაში შეტანის ერთ-ერთი მიზეზი „თავისუფალი რუსეთის ფორუმის“ რეპორტაჟში - „ომის 1500 გამჩაღებელი“ - ხსენებაა.
პაველ ზარუბინი გადაცემის „მოსკოვი. კრემლი. პუტინის“ წამყვანია.
სანქციების კანონპროექტში ნათქვამია, რომ მას პრეზიდენტთან „ექსკლუზიური წვდომა“ აქვს და იყო პირველი ჟურნალისტი, რომელმაც პუტინს ინტერვიუ ჩამოართვა სრულმასშტაბიანი შეჭრის დაწყების შემდეგ. ზარუბინი „სისტემას“ მიერ ვლადიმერ პუტინის სამი მსგავსი ოფისის გამოძიების ერთ-ერთი სუბიექტია.
რომან ჩუმაკოვი (რომა ჟიგანი) რეპერი და მსახიობია.
ის საჯაროდ უჭერს მხარს რუსეთის მიერ უკრაინაში შეჭრას და აქტიურად მონაწილეობს სამხედრო პროპაგანდაში. მის სიმღერებს შორისაა „რუსები მოდიან“, „სლავური შუღლი“ და „რუსეთი“, რომლებსაც ის ასრულებს როგორც სამხედრო ნაწილებში, ასევე რუსეთის მიერ ოკუპირებულ უკრაინის ტერიტორიებზე.
სერგეი პოლუნინი უკრაინული წარმოშობის ბალეტის მოცეკვავეა.
მან ღიად დაუჭირა მხარი რუსეთის მიერ უკრაინაში სრულმასშტაბიან შეჭრას, 2024 წლის არჩევნების დროს პუტინის რწმუნებული იყო, რუსი სამხედროებისთვის თანხებს აგროვებდა და პუტინის გამოსახულებიანი სვირინგებით გადაღებულ ფოტოებს აქვეყნებდა.
2024 წელს ის ისრაელში გადავიდა საცხოვრებლად და ამტკიცებდა, რომ რუსეთში „თავისი მისია შეასრულა“.
სანქციების დაწესების შესახებ გადაწყვეტილებას, სავარაუდოდ, ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე 2026 წლის იანვრის ბოლოს მიიღებენ. ჯერჯერობით უცნობია, დამტკიცდება თუ არა ზომები. ევროკავშირის რამდენიმე ქვეყანა, უნგრეთისა და სლოვაკეთის ჩათვლით, ადრე მსგავს ინიციატივას მხარს არ უჭერდნენ ხოლმე.
თუ მათ ევროკავშირის 27-ვე ქვეყანა მიემხრო, ახალი სანქციები ძალაში შევა ევროკავშირის ოფიციალურ ჟურნალში გამოქვეყნებისთანავე.