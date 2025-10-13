სამების ტაძრის ყოფილი წინამძღვარი, ხატმწერი, წიგნების ავტორი და ბეთლემის მაცხოვრის შობის ტაძრის წინამძღვარი რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ჰყვება როგორც მის დევნაზე საპატრიარქოს წიაღიდან, ისე იმ ბრძოლაზე, რომელმაც საბოლოოდ პარლამენტის წინ გამოიყვანა და უწყვეტი პროტესტის მონაწილეების გვერდით დააყენა.
ანდრია [ჯაღმაიძე] დაინტერესებულია ჩემი დაჭერით - ინტერვიუ არქიმანდრიტ დოროთე ყურაშვილთან
