Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
რთე/რთ-ის ყველა საიტი
რადიო
რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება
წინა შემდეგი
Breaking News

გამოკითხვა
გამოიწერეთ
გამოკითხვა

გამოიწერეთ

Spotify გამოიწერეთ

ანდრია [ჯაღმაიძე] დაინტერესებულია ჩემი დაჭერით - ინტერვიუ არქიმანდრიტ დოროთე ყურაშვილთან

ანდრია [ჯაღმაიძე] დაინტერესებულია ჩემი დაჭერით - ინტერვიუ არქიმანდრიტ დოროთე ყურაშვილთან
Embed
ანდრია [ჯაღმაიძე] დაინტერესებულია ჩემი დაჭერით - ინტერვიუ არქიმანდრიტ დოროთე ყურაშვილთან

No media source currently available

0:00 1:21:34 0:00
გადმოწერა

არქიმანდრიტი დოროთე ყურაშვილი, რომელმაც საზოგადოების ყურადღება ბოლო წელს საპროტესტო მოძრაობის მხარდამჭერი და ხელისუფლების მაკრიტიკებელი ქადაგებებით მიიპყრო, ამბობს, რომ მისი დასჯა და დაჭერა უნდათ, თუმცა მან იცის საზღვრები, როგორ არ დაარღვიოს არც საეკლესიო და არც საერო კანონები.

იხ. კომენტარები

სამების ტაძრის ყოფილი წინამძღვარი, ხატმწერი, წიგნების ავტორი და ბეთლემის მაცხოვრის შობის ტაძრის წინამძღვარი რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ჰყვება როგორც მის დევნაზე საპატრიარქოს წიაღიდან, ისე იმ ბრძოლაზე, რომელმაც საბოლოოდ პარლამენტის წინ გამოიყვანა და უწყვეტი პროტესტის მონაწილეების გვერდით დააყენა.

ფორუმი

ეპიზოდები

იხ. ყველა ეპიზოდი
იხ. ტელეპროგრამები იხ. რადიოპროგრამები
XS
SM
MD
LG