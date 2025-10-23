Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
როგორ დაიცავენ უნივერსიტეტები თავს და აკადემიურ თავისუფლებას - ინტერვიუ ნინო დობორჯგინიძესთან

მთავრობის წევრებით დაკომპლექტებულმა 15-კაციანმა კომისიამ უმაღლესი განათლების რეფორმა წარადგინა - ოთხგვერდიანმა დოკუმენტმა უამრავ კითხვასთან ერთად გააჩინა შეგრძნება, რომ ხელისუფლება უნივერსიტეტების “მოთვინიერებას” იწყებს და განათლების სფეროში უკვე მიღწეული შედეგების განადგურებას აპირებს.

შემოთავაზებულ რეფორმაზე, განათლების პრობლემებზე, უნივერსიტეტების საჭიროებებსა და მოვლენების შესაძლო განვითარების სცენარებზე ვმსჯელობთ ილიას უნივერსიტეტის რექტორთან, ნინო დობორჯგინიძესთან ერთად

ეპიზოდები

