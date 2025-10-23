შემოთავაზებულ რეფორმაზე, განათლების პრობლემებზე, უნივერსიტეტების საჭიროებებსა და მოვლენების შესაძლო განვითარების სცენარებზე ვმსჯელობთ ილიას უნივერსიტეტის რექტორთან, ნინო დობორჯგინიძესთან ერთად
როგორ დაიცავენ უნივერსიტეტები თავს და აკადემიურ თავისუფლებას - ინტერვიუ ნინო დობორჯგინიძესთან
მთავრობის წევრებით დაკომპლექტებულმა 15-კაციანმა კომისიამ უმაღლესი განათლების რეფორმა წარადგინა - ოთხგვერდიანმა დოკუმენტმა უამრავ კითხვასთან ერთად გააჩინა შეგრძნება, რომ ხელისუფლება უნივერსიტეტების “მოთვინიერებას” იწყებს და განათლების სფეროში უკვე მიღწეული შედეგების განადგურებას აპირებს.
