Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
რთე/რთ-ის ყველა საიტი
რადიო
რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება
წინა შემდეგი
Breaking News

გამოკითხვა
გამოიწერეთ
გამოკითხვა

გამოიწერეთ

Spotify გამოიწერეთ

„მშობლებმა ის კი არ თქვეს, ლესბოსელი რატომ ხარ, რატომ თქვიო“ - ინტერვიუ თინათინ ნოღაიდელთან

„მშობლებმა ის კი არ თქვეს, ლესბოსელი რატომ ხარ, რატომ თქვიო“ - ინტერვიუ თინათინ ნოღაიდელთან
Embed
„მშობლებმა ის კი არ თქვეს, ლესბოსელი რატომ ხარ, რატომ თქვიო“ - ინტერვიუ თინათინ ნოღაიდელთან

No media source currently available

0:00 1:06:01 0:00
გადმოწერა

„როგორც ცნობილია, იოგასა და გენდერის თეორიების გარეშე ქალებს მხოლოდ ირონია გვშველის” - ამბობს თინათინ ნოღაიდელის სადებიუტო რომან “ულვაშების” გმირი. ამ წიგნმა ორი კვირის წინ აიღო ლიტერატურული პრემია “ლიტერა.”

იხ. კომენტარები

წიგნის დაწერამდე და ლიტერატურულ საქმიანობამდე მას რამდენიმე ცხოვრება ჰქონდა, იყო კულინარიული ბლოგის ავტორი, მასწავლებელი, სცადა მომღერლობა, ბოლო წლებია სასტუმროში მუშაობს დამლაგებლების მეთვალყურედ - ამ ინტერვიუში ის ძირითადად მაინც მის პირველ წიგნზე და იმ გზაზე ლაპარაკობს, რომელსაც ქვიარები აწყდებიან თვითაღიარების და ახლობლებთან ურთიერთობების დალაგების რთულ გზებზე.

ფორუმი

ეპიზოდები

იხ. ყველა ეპიზოდი
იხ. ტელეპროგრამები იხ. რადიოპროგრამები
XS
SM
MD
LG