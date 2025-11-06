წიგნის დაწერამდე და ლიტერატურულ საქმიანობამდე მას რამდენიმე ცხოვრება ჰქონდა, იყო კულინარიული ბლოგის ავტორი, მასწავლებელი, სცადა მომღერლობა, ბოლო წლებია სასტუმროში მუშაობს დამლაგებლების მეთვალყურედ - ამ ინტერვიუში ის ძირითადად მაინც მის პირველ წიგნზე და იმ გზაზე ლაპარაკობს, რომელსაც ქვიარები აწყდებიან თვითაღიარების და ახლობლებთან ურთიერთობების დალაგების რთულ გზებზე.
„მშობლებმა ის კი არ თქვეს, ლესბოსელი რატომ ხარ, რატომ თქვიო“ - ინტერვიუ თინათინ ნოღაიდელთან
