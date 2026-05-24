“თუ ბავშვები გადარდებს, წამალს ნუღარ გადადებ” - მსვლელობა დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების მხარდასაჭერად

დემონსტრაციაში მონაწილეები კვლავ მეტროსადგურ რუსთაველთან შეიკრიბნენ, შემდეგ კი მთავრობის ადმინისტრაციისკენ გადაინაცვლეს.
“თუ ბავშვები გადარდებს, წამალს ნუღარ გადადებ”; “ბავშვები გველოდებიან - წამალი უნდა დაიდოს”, “ყველა ამას განიცდის, დიუშენი არ იცდის”, “როცა ხალხი არ ცდება, დიუშენი მარცხდება”... - ისმოდა აქციაზე.
ბოლო რამდენიმე დღეა, “დაიცავი ილიაუნის” ინიციატივით საქართველოში გროვდება ფული დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის სინდრომის მქონე ბავშვების დასახმარებლად.
24 მაისი მონაცემებით, შეგროვებულია 1,6 მილიონ ლარზე მეტი.
დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების ოჯახები, უკვე წელიწად-ნახევარია, საჭირო მედიკამენტების საქართველოში შემოტანას უშედეგოდ ითხოვენ. მათ ვერც საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის მიზანს მიაღწიეს. სახელმწიფოს პასუხია, რომ საჭირო წამლებს ვერ შემოიტანენ, რადგან - ამ მედიკამენტებს არ ენდობიან.
საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო საუბრობს მედიკამენტების მხოლოდ რისკებსა და საფრთხეებზე და არ ახსენებს სარგებელს, რის საფუძველზეც ამ პრეპარატებს გასულ წლებში აშშ-ის სურსათისა და წამლის სააგენტომ (FDA) და ევროპის წამლის სააგენტომ (EMA) ავტორიზაცია მიანიჭეს.
2026 წლის 8 მაისს, ბრიტანეთის „ჯანმრთელობისა და მზრუნველობის ეროვნულმა ინსტიტუტმა“ მიიღო გადაწყვეტილება ერთ-ერთი პრეპარატის - Givinostat-ის სახელმწიფო ჯანდაცვის სისტემაში ჩართვის შესახებ და გააფორმა ხელშეკრულება პრეპარატის მწარმოებელ კომპანიასთან. შედეგად, ამ მედიკამენტს მიიღებს დიუშენის სინდრომის 530-მდე პაციენტი.
სხვადასხვა მედიკამენტი, რომლებიც დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვებს მდგომარეობას უმსუბუქებს, უკვე წარმატებით გამოიყენება აშშ-სა და ევროპის არაერთ ქვეყანაში. შედეგებს ადასტურებენ ემიგრაციაში მყოფი საქართველოს მოქალაქეები, რომელთა შვილებსაც ამ პრეპარატებზე მიუწვდებათ ხელი.
