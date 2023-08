“პირში წყალი უნდა ჩაგვეგუბებინა...“- ადმირალი დი პაოლა 2008 წლისა და რუსეთ-უკრაინის ომებზე

ადმირალი დი პაოლა: დანამდვილებით არავინ ვიცით. ვიცით ის, რომ ისე სწრაფად არ მიდის, როგორც იმედოვნებდნენ ამერიკელები და უკრაინის სხვა ნატოელი მოკავშირეები. ახლა კრიტიკულ ფაზას ვუახლოვდებით - რის მოპოვებასაც მოასწრებენ უკრაინელები, და რისი მოპოვებაც ძალუძთ - ზაფხულის ბოლომდე უნდა მოასწრონ, რადგან შემდეგ წვიმების სეზონი დაიწყება და ნიადაგი ატალახდება, სატანკო ბრძოლისთვის გამოუსადეგარი გახდება. ტემპი ნელია - უკრაინელები კი ამბობენ, რომ ყველაფერი გეგმის მიხედვით მიდის, მაგრამ ვერ გეტყვით, სიმართლეა თუ არა ეს. რასაც ნამდვილად მიაღწიეს, ეს ინიციატივის დაბრუნებაა, როგორც იქნა, ვიხილეთ კონტრიერიში, რომელსაც ამდენ ხანს ველოდებით, მტერი კი თავდაცვაზეა გადასული. რასაც ვერ მიაღწიეს, ეს სერიოზული ტერიტორიული მონაპოვარია ანაც სერიოზული გარღვევა რუსების თავდაცვის ხაზში, ჯერ ვერ მიაგნეს ე.წ. სუსტ წერტილს, სადაც დარტყმა რუსების თავდაცვის ხაზის ნაწილს მაინც ჩამოშლიდა. მაგრამ ეს ყველაფერი ვარაუდებია, ჯერ-ჯერობით ისევ გაურკვევლობის სამეფოში ვართ: ორ-სამ თვეში უკეთ გამოჩნდება, სად ვართ, ვინ რას მიაღწია ამ კრიტიკული პერიოდის განმავლობაში, და რაც უფრო დიდხანს გაგრძელდება ბრძოლა, მით უფრო გაიზრდება დასავლეთში უკრაინის მხარდამჭერი ქვეყნების „ომით გადაღლის“ საფრთხეც. იმ ნაქები “რაც არ უნდა დაგვიჯდეს, რამდენ ხანსაც არ უნდა დასჭირდეს ”(„Whatever it takes, as long as it takes”) მიმართაც შესაძლოა კითხვები გაჩნდეს, თუ აღმოჩნდება, რომ „რამდენ ხანსაც დასჭირდება“ რეალურად „ძალიან დიდხანს“-ს უდრის.

რადიო თავისუფლება: ერთი ბოლო კითხვაც. ომის შემდეგ, დაიწყო ე.წ. გადატვირთვის - რესეტის პერიოდი რუსეთთან. ამაში შედიოდა რუსეთსა და ნატოს შორის თანამშრომლობის მცდელობებიც. და ამ პერიოდიდან მახსოვს თქვენი ერთი ფრაზა, როდესაც ლორდ იშმეის, ნატოს პირველი გენერალური მდივნის ცნობილი ციტატის პერიფრაზირება მოახდინეთ. ლორდმა იშმეიმ თავის დროზე თქვა, რომ ნატოს მიზანი იყო: "to keep the Russians out, the Americans in, and the Germans down.” თქვენი ვარიანტი, 2010 წელს, ასე ჟღერდა: “to keep North America in, Europe up, and Russia with”. დღეს როგორ იტყოდით, როგორი იქნებოდა დღევანდელი პერიფრაზი, უკრაინის მოვლენების გათვალისწინებით?