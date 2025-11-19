ნიკო სილაგაძე ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც 15 წლიანი მუშაობის შემდეგ სამინისტრო დატოვა - უწყებაში ცვლილებების ფონია საუბრები განათლების “რეფორმაში” და მოსალოდნელი ცვლილებები, რომელიც სწავლის ხანგრძლივობის და განათლების სფეროში დასაქმებულთა რაოდენობის კლებას გამოიწვევს.
ნიკო სილაგაძე ამ ინტერვიუში საუბრობს თუ როგორ იმართება განათლების სისტემა, ასევე განიხილავს დაანონსებულ "რეფორმებს" და მინისტრებს, რომლებთანაც მას მოუწია მუშაობამ. იცავს სკოლას და ამბობს, რომ მისი გადარჩენა პრინციპულად მნიშვნელოვანია.
„ვის ხელშია ჩვენი განათლების სისტემა?“ - ინტერვიუ სამინისტროს ყოფილ თანამშრომელთან
