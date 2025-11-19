Accessibility links

„ვის ხელშია ჩვენი განათლების სისტემა?“ - ინტერვიუ სამინისტროს ყოფილ თანამშრომელთან

„ვის ხელშია ჩვენი განათლების სისტემა?“ - ინტერვიუ სამინისტროს ყოფილ თანამშრომელთან

განათლების სამინისტროს მიღმა ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ათობით პროფესიონალი აღმოჩნდა - მათ ნაწილს სისტემა არასანდოდ მიიჩნევდა, ნაწილს პოლიტიკური შეხედულებების გამო მოუწია სამსახურის დატოვებამ - ოფიციალური მიზეზი ძირითადად “რეორგანიზაცია” იყო.

ნიკო სილაგაძე ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც 15 წლიანი მუშაობის შემდეგ სამინისტრო დატოვა - უწყებაში ცვლილებების ფონია საუბრები განათლების “რეფორმაში” და მოსალოდნელი ცვლილებები, რომელიც სწავლის ხანგრძლივობის და განათლების სფეროში დასაქმებულთა რაოდენობის კლებას გამოიწვევს.

ნიკო სილაგაძე ამ ინტერვიუში საუბრობს თუ როგორ იმართება განათლების სისტემა, ასევე განიხილავს დაანონსებულ "რეფორმებს" და მინისტრებს, რომლებთანაც მას მოუწია მუშაობამ. იცავს სკოლას და ამბობს, რომ მისი გადარჩენა პრინციპულად მნიშვნელოვანია.

