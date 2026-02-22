რუსეთმა უკრაინის ენერგოინფრასტრუქტურას ათობით რაკეტითა და დრონით შეუტია

რუსეთი უკრაინას ათობით დამრტყმელი დრონით, ბალისტიკური და ფრთოსანი რაკეტებით დაესხა თავს. უკრაინელი სამხედროებისა და ადგილობრივი ოფიციალური პირების განცხადებით, კვირას 22 თებერვალს განხორციელებული თავდასხმის მთავარი სამიზნე ენერგოინფრასტრუქტურა იყო.
მათივე თქმით, ღამის განმავლობაში დაარტყეს კიევს, დედაქალაქის მიმდებარე რეგიონს, შავი ზღვის პორტ ოდესასა და ცენტრალურ უკრაინას.
ზარალი და დაშავებულები
- კიევის ოლქი: რეგიონის გუბერნატორის, ნიკოლა კალაშნიკის განცხადებით, რომელიც მან Telegram-ზე გაავრცელა, დაშავებულია სულ მცირე ერთი ადამიანი. ზიანი მიადგა ხუთ რაიონს, სადაც ათზე მეტი სახლი დაზიანდა.
- ოდესის ოლქი: გუბერნატორმა ოლეგ კიპერმა აღნიშნა, რომ რეგიონის ენერგოინფრასტრუქტურაზე ღამის განმავლობაში განხორციელებულმა თავდასხმამ ხანძარი გამოიწვია, რომელიც უკვე ლიკვიდირებულია.
კონტექსტი
რუსეთი უკრაინის ენერგოსისტემას თითქმის ყოველდღიურად ესხმის თავს, სამიზნეში იღებს თბოელექტროსადგურებსა და ქვესადგურებს.
ელექტროსადგურებზე, ენერგიის გადაცემის სისტემასა და გაზის სექტორზე თავდასხმები რუსეთის მიერ 2022 წლის თებერვალში დაწყებული სრულმასშტაბიანი შეჭრის მნიშვნელოვანი ელემენტია. მოსკოვი აცხადებს, რომ ამით უკრაინის ბრძოლისუნარიანობის შესუსტებას ცდილობს.
