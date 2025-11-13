Accessibility links

„ღრმად მწამს, რომ ჩვენი გამარჯვება გარდაუვალია“ - ორგზის სამართალდამრღვევად ცნობილი 9 შვილის დედა

რუსუდან კობახიძე, მეცნიერი, აქტიური მოქალაქე, უწვეტი პროტესტის მონაწილე და 9 შვილის დედა გამკაცრებული ადმინისტრაციული კოდექსის დემონსტრაციულად გაპროტესტებისა და რუსთაველის გამზირის გადაკეტვისთვის ორჯერ დააკავეს - პირველ ჯერზე მას ერთდღიანი, მეორე ჯერზე კი სამდღიანი პატიმრობა შეეფარდა.

ამ „დანაშაულის“ გამეორების შემთხვევაში, მას უკვე სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა დაეკისრება და ერთ წლამდე ვადით შეიძლება ციხეშიც აღმოჩნდეს.

ამ ინტერვიუში ის ლაპარაკობს პროტესტზე, რეჟიმზე, საბჭოთა კავშირის ტრავმებსა და მიმდინარე პროცესებში ტოტალიტარულ დინებებზე - იხსენებს სასამართლოსა და იზოლატორებში შემხვედრ მეორეხარისხოვანი როლის შემსრულებლებს და მსჯელობს სისტემაზე, რომელიც მისი განცდით, მარცხისთვის არის განწირული.

