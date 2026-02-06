„ტელეიმედი“ გაიყიდა - დოკუმენტაციის თანახმად, „სიმბოლურ ფასად“, 1000 ლარად

რადიო თავისუფლების მიერ ნანახი ოფიციალური დოკუმენტაციის თანახმად, „ტელეიმედის“ მფლობელი კომპანია გაიყიდა „სიმბოლურ ფასად“ - 1000 ლარად.
„ჩემს პარტნიორებთან გრძელი და დაძაბული კონსულტაციების შემდეგ, გადავწყვიტეთ, რომ დღევანდელ სიტუაციაში, ყველაზე გონივრული გამოსავალი არის ჩვენი „იმედთან“ დამშვიდობება“, - წერს რუხაძე იმედზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში.
ვინ არის ახალი მფლობელი
ირაკლი რუხაძე ამავე განცხადებაში წერს, რომ „არ იყო ადვილი „იმედისთვის“ ახალი მფლობელის პოვნა“.
მისი თქმით, არჩევანი შეჩერდა „პრაიმ მედია გლობალზე“ (PMG), - კომპანიაზე, რომელიც, მისი თქმითვე, „მრავალი წელია თანამშრომლობს „იმედთან“ რეკლამის გაყიდვაზე“.
„პრაიმ მედია გლობალის“ 100%-იანი წილის მფლობელია ილია მიქელაიშვილი.
რუხაძე ამბობს, რომ PMG შეიძენს „იმედის“ 50%-ს, ხოლო 50% გადავა არხის გენერალური დირექტორის, მაკა ლომიძისა და მისი 4 მოადგილის მფლობელობაში.
მაკა ლომიძე 2021 წლიდან არის არხის გენერალური დირექტორი.
ირაკლი რუხაძის თქმით, ახალი მფლობელი, ითავებს „იმედის“ „დაფინანსებას საბიუჯეტო დანაკლისის შემთხვევებში“ და ასევე თანახმაა, რომ შეინარჩუნოს არსებული მენეჯმენტის „აქტიური როლი სარედაქციო პოლიტიკაში“.
უფრო ზუსტად მფლობელობის სტრუქტურაზე:
6 თებერლამდე მფლობელობის მხრივ სურათი ასეთი იყო:
- „ტელეიმედს“ ფლობდა კომპანია „ჯორჯიან მედია პროდაქშენ გრუპი“ (GMPG);
- GMPG-ის მფლობელი იყო ჰოლანდიაში რეგისტრირებული „მედია ფაინენს გრუპ ბი.ვი“;
- მისი ბენეფიციარი კი მესაკუთრეები იყვნენ ირაკლი რუხაძე, ბენჯამინ ალბერტ მარსონი, იგორ ალექსეევი და Stichting Media Finance-ი.
6 თებერვალს სამეწარმეო რეესტრში ასახული ცვლილებების თანახმად:
- „ტელეიმედის“ უშუალოდ მფლობელი კვლავ GMPG რჩება;
- GMPG-ის 100%-იანი წილი „1000 ლარად“ იყიდა ილია მიქელაიშვილის „პრაიმ მედია გლობალმა“ (PMG-მ).
- შესაბამისად, ამჟამად „ტელეიმედის“ 100%-ის ბენეფიციარი მესაკუთრეც ილია მიქელაიშვილმა.
- თუმცა, ნასყიდობის ხელშეკრულებით, მიქელაიშვილმა მომდევნო სამი თვის ვადაში კომპანიის 50%-ი უნდა გადაუფორმოს „იმედის“ ტენერალურ დირექტორ მაკა ლომიძეს და მის მოადგილეებს.
- მათ 10-10 პროცენტი ერგებათ.
შესაბამისად, „იმედის“ თანამფლობელები, ათ-ათი პროცენტის მფლობელები გახდებიან მაკა ლომიძე, ირაკლი ჩიხლაძე, ვასილ კალანდარიშვილი, ნათია სონღულაშვილი და მაია ჩიგოშვილი.
გაიყიდა კიდევ რვა კომპანია
„ტელეიმედის“ აწ-უკვე გაყიდული „მშობელი კომპანიის“, GMPG-ის საკუთრებაშია კიდევ რვა კომპანია, - რომლებიც ასევე შეისყიდა მიქელაიშვილმა.
ეს კომპანიებია:
- რადიო იმედი
- GDS TV
- ტვ აისი
- საქველმოქმედო ფონდი იმედი
- Imedi Films
- ბადრი პატარკაციშვილის სახელობის ჟურნალისტიკის სკოლა
- ტაჩ მედია
- უნიმედია (საუბარია კომპანიის 50%-იან წილზე).
ახალი მფლობელის „დიდი გეგმები“
„იმედზე“ გამოქვეყნებული კიდევ განცხადების თანახმად, ილია მიქელაიშვილი აცხადებს, რომ „დიდი გეგმები“ აქვს როგორც „იმედთან“, ასევე მთლიანად ჰოლდინგთან დაკავშირებით:
„ვაპირებ სოლიდური ინვესტიციის განხორციელებას და არხის კიდევ უფრო გაძლიერებას“, - აცხადებს ის.
ის „სრული პასუხისმგებლობით“ აცხადებს, რომ „დაცული იქნება არხის არსებული სარედაქციო პოლიტიკა“.
„იმედი“ „ქართული ოცნების“ ძლიერი საინფორმაციო საყრდენია.
მიქელაიშვილის განცხადების თანახმად, რუხაძესთან მოლაპარაკებები მრავალი თვის განმავლობაში გრძელდებოდა.
ის თავის კომპანიას, „პრაიმ მედია გლობალს“ უწოდებს „ერთ-ერთ მზარდ კომპანიას“, რომელიც „წლებია ოპერირებს ქართულ მედიაბაზარზე და ქვეყანაში“.
