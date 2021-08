ქუთაისში ქალს „ფაიზერის“ ნაცვლად მეორე დოზა „სინოფარმის“ ვაქცინა გაუკეთეს

ქუთაისელი მარი ჭეიშვილი საკუთარ ფეისბუკგვერდზე წერს, რომ „ფაიზერის" მეორე დოზაზე მისულს, „სინოფარმის" ვაქცინა გაუკეთეს. ის დეტალურად აღწერს, თუ როგორ აღმოაჩინა სხვა ვაქცინა მისი კუთვნილი „ფაიზერის“ მეორე დოზის ნაცვლად, ოღონდ მხოლოდ მას შემდეგ, რაც უკვე აცრეს ქუთაისის წმინდა ნიკოლოზის სახელობის სამედიცინო ცენტრში.

როგორც მარი ჭეიშვილი იხსენებს, ექთანს თავად ჰკითხა ვაქცინის სახელწოდება და მან თავად უჩვენა ფლაკონი, რომელზეც წარწერები ჩინურ ენაზე იყო დატანილი.

ჭეიშვილმა მხოლოდ მოსაცდელში აღმოაჩინა, რომ ვაქცინა „სინოფარმი" იყო: „გამოვედი მოსაცდელში და ამასობაში ვკითხულობ, აწერია Beijing Institute of Biological Products. „დავგუგლე" და The Sinopharm vaccine is produced by Beijing Bio-Institute of Biological Products Co Ltd, subsidiary of China National Biotec Group (CNBG). პეკინი ინსტიტუტი აწარმოებს „სინოფარმსო". შევუვარდი იმ ქალს, ავტეხე ერთი ამბავი. მე და ეს კაცი ვიყავით მხოლოდ მეორე დოზაზე, დანარჩენები პირველ დოზაზე იყვნენ.

მაცივრიდან გამოღებულ შეკვრას აკლდა 1 შეკვრა (სავარაუდოდ ეგ იყო ამოღებული, არ ვიცი შეკვრაში რამდენი ფლაკონია, მაგრამ დიდი ეჭვი მაქვს ჩემამდეც ყველას სინოფარმით ცრიდნენ და ფაიზერს უწერდნენ).

ფაიზერის დოზა არის 0,3 ერთ აცრაზე ერთ ადამიანზე, სინოფარმის დოზა არის 0,5 ერთ აცრაზე ერთ ადამიანზე. მე ამიცრეს 0,3 სინოფარმი. ანუ არევაც რომ იყოს შესაძლებელი მეორე აცრა სრულად არ ითვლება“.

როგორც მარი ჭეიშვილი წერს, კლინიკაში პაციენტი დაამშვიდეს, რომ საფრთხე არ ემუქრება და ორი კვირის შემდეგ დაიბარეს, ანტისხეულებზე ტესტის გასაკეთებლად და იმის გასარკვევად, ითვლება თუ არა სრულად ვაქცინირებულად.

მარი ჭეიშვილის თანახმად, მას პირადად კლინიკის დირექტორი მამუკა იოსელიანი დაჰპირდა საქმეში გარკვევას: „დირექტორმა, მამუკა იოსელიანმა პირველ ადგილზე დავაყენებ ამ საქმეს და თითქოს ჩემი პირადი იყოს ისე მივხედავო, იმნაძესაც დავურეკავო, ავაწრიალე ყველაო“.

რადიო თავისუფლება დაუკავშირდა ქუთაისის წმინდა ნიკოლოზის სახელობის სამედიცინო ცენტრის დირექტორს მამუკა იოსელიანს, ფაქტის გადასამოწმებლად და შესაფასებლად, თუმცა მან კომენტარის გაკეთება არ ისურვა.

ასევე ვუკავშირდებით დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის იმერეთის რეგიონული სამმართველოს, და ევექსის კლინიკების ქსელის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს, კომენტარის მოწოდებისთანავე, განვაახლებთ ინფორმაციას.