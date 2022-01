საქციელი, რომელმაც (ვერ) შეცვალა რუსეთი?

ჟურნალისტ ალექსანდრა ასტახოვას დაკვირვებით, ალექსეი ნავალნის სამშობლოში დაბრუნებამ ერთიათად ააჩქარა პოლიტიკური პროცესები.

„ამ ერთი წლის განმავლობაში თითქოს უფსკრულში ჩავეშვით. ისეთი განცდაა, რომ გავიდა არა 365 დღე, არამედ რამდენიმე ათეული წელი“, - ამბობს ჟურნალისტი და იქვე შენიშნავს, რომ ქვეყანა თავბრუდამხვევი სიჩქარით მიექანება ჯანდაბისკენ, მაგრამ, მისივე აზრით, ეს ბევრად უკეთესია იმაზე, რაც იყო ერთი წლის წინ, 2021 წლის 17 იანვრამდე:

„მე პროცესების აჩქარების მომხრე ვარ. მჯერა, რომ როდესაც ფსკერს მივაღწევთ, დავკრავთ ფეხს და მალე ამოვყვინთავთ. რთული იქნება, მაგრამ სამაგიეროდ სიბნელე გაიფანტება. ჭაობის ბინდში კი, რომელშიც ჩვენ ვარსებობდით 2021 წლის 17 იანვრამდე, ძალიან დიდხანს შეიძლებოდა დავრჩენილიყავით. ნავალნის დაბრუნებით, ბევრი რამ მკაფიო გახდა. პუტინი vs ნავალნი. სხვა "მოთამაშეებიც", რა თქმა უნდა, დარჩნენ, მაგრამ არჩევანი ამ მთავარ დაპირისპირებაში იქნება გასაკეთებელი. წარსული vs მომავალი. ძალოვნები vs თავისუფლება. იზოლაცია vs ევროპეიზაცია. კოლაბორაციონისტებისთვის ახლა უფრო რთულია თავის გასაღება ინტელექტუალურ ელიტად, ხოლო ნავალნის ოპონენტების გაჭრილი კოზირის - "რატომ არ ზის ციხეში? რატომ არ მოკლეს?" - გამოყენება ყველაზე წყალწაღებულებსაც კი ეუხერხულებათ“.