„გირჩის“ თბილისის მერობის კანდიდატი იაგო ხვიჩია იქნება

იაგო ხვიჩია გასული, მე-10 მოწვევის პარლამენტის წევრი იყო.
მომდევნო, 2025 წლის თვითმმართველობის არჩევნებში თბილისის მერობის კანდიდატები უკვე დაასახელა რამდენიმე პარტიამ:
- „ქართული ოცნება“ - კახა კალძე;
- „ლელო - ძლიერი საქართველო“ და „გახარია საქართველოსთვის“ - ირაკლი კუპრაძე;
- „კონსერვატორები საქართველოსთვის“ („ალტ-ინფო“) - ზურა მახარაძე.
2025 წლის თვითმმართველობის არჩევნები 4 ოქტომბერს უნდა გაიმართოს. ამ არჩევნებში დიდი ოპოზიციური პარტიებიდან მონაწილეობას აპირებენ „ლელო - ძლიერი საქართველო“ და „გახარია საქართველოსთვის“. მათ ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმიც გააფორმეს, რომლის მიხედვითაც საერთო კანდიდატებზე უნდა შეჯერდნენ.
ამ არჩევნებში მონაწილეობაზე უარს ამბობენ „კოალიცია ცვლილებისთვის“, „ერთიანობა - ნაციონალური მოძრაობა“, „ფედერალისტები“ და ა.შ.
მეხუთე პრეზიდენტი, წინააღმდეგობის მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი სალომე ზურაბიშვილი, არჩევნების თემას „შემოგდებულს“ უწოდებს - რამაც „გახლიჩა ოპოზიცია და დაასუსტა პროტესტი“.
