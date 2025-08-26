Accessibility links

„გირჩის“ თბილისის მერობის კანდიდატი იაგო ხვიჩია იქნება

იაგო ხვიჩია ამომრჩეველს მისმა თანაგუნდელმა ჰერმან საბომ წარუდგინა.
ოპოზიციურმა პარტიამ „გირჩი“ 2025 წლის თვითმმართველობის არჩევნებზე თბილისის მერობის კანდიდატად იაგო ხვიჩია დაასახელა. ის ამომრჩეველს მისმა თანაგუნდელმა ჰერმან საბომ წარუდგინა.

იაგო ხვიჩია გასული, მე-10 მოწვევის პარლამენტის წევრი იყო.

მომდევნო, 2025 წლის თვითმმართველობის არჩევნებში თბილისის მერობის კანდიდატები უკვე დაასახელა რამდენიმე პარტიამ:

2025 წლის თვითმმართველობის არჩევნები 4 ოქტომბერს უნდა გაიმართოს. ამ არჩევნებში დიდი ოპოზიციური პარტიებიდან მონაწილეობას აპირებენ „ლელო - ძლიერი საქართველო“ და „გახარია საქართველოსთვის“. მათ ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმიც გააფორმეს, რომლის მიხედვითაც საერთო კანდიდატებზე უნდა შეჯერდნენ.

ამ არჩევნებში მონაწილეობაზე უარს ამბობენ „კოალიცია ცვლილებისთვის“, „ერთიანობა - ნაციონალური მოძრაობა“, „ფედერალისტები“ და ა.შ.

მეხუთე პრეზიდენტი, წინააღმდეგობის მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი სალომე ზურაბიშვილი, არჩევნების თემას „შემოგდებულს“ უწოდებს - რამაც „გახლიჩა ოპოზიცია და დაასუსტა პროტესტი“.

