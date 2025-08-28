ბოკუჩავას უნდა, „ფედერალისტებს“ „რვიანის“ ფორმატი დაატოვებინონ ჩერგოლეიშვილის კომენტარის გამო

ჩერგოლეიშვილმა ერთ-ერთი მედიის (News.On.ge) ფეისბუკგვერდზე მის მიმართ შეურაცხმყოფელ კომენტარებს წყევლითა და უხამსი ლექსიკით უპასუხა. მან საპასუხო კომენტარებს დაურთო ადრესატების ფეისბუკგვერდის მთავარი ფოტოები, რომელზეც ბავშვები იყვნენ გამოსახული.
პოლიტიკოსი ამ გამოხმაურებების გამო გააკრტიკეს. მოგვიანებით თამარ ჩერგოლეიშვილმა ბოდიში მოიხადა:
„ახსნის ნაცვლად ავდექი და მოკლეზე წავედი, პირდაპირ მათივე პროფილის ფოტოები მივუბრუნე უხეშ ილუსტრაციად იმისა, რისი თქმაც მინდოდა და ამისთვის ბოდიში“.
სოციალურ ქსელში საჯაროდ მოხდილი ბოდიშის მიუხედავად, ოპოზიციური პარტია „ნაციონალური მოძრაობის“ თავმჯდომარემ თქვა, რომ „ეს ყოვლად დაუშვებელია და სცდება ყოველგვარ პოლიტიკურ თუ ადამიანურ მორალს“.
„ბავშვების მაწყევარ და მაგინებელ პოლიტიკურ ფიგურასთან მე პირადად არასოდეს არაფერი მექნება საერთო.
მივმართავ რვა პარტიის ფორმატში მყოფ ყველა სხვა პარტიას, რომლებიც გავერთიანდით 4 ოქტომბრის რუსული სპეცოპერაციის წინააღმდეგ, ერთობლივად მივიღოთ ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება ამ მოცემულობაში ამ განცხადების ავტორის რვიანთან ურთიერთობის დასრულების შესახებ“, - აცხადებს თინა ბოკუჩავა.
თამარ ჩერგოლეიშვილმა თინა ბოკუჩავას საჯარო განცხადებით უპასუხა და უთხრა, რომ ამ ფორმატში გაერთიანებულები არიან ის პარტიები, რომლებიც უარს ამბობენ თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობაზე.
„ამიტომ გაუგებარია, თუ არჩევნებში არ შედიან, რვიანი როგორ უნდა დაშალონ... მხოლოდ ერთს ვიტყვი, რომ „ნაციონალური მოძრაობის“ საქციელი - ერთი მხრივ, თიკა ბოკუჩავას რვიანში ყოფნა, ხოლო, მეორე მხრივ, [ლევან] ხაბეიშვილის ფლანგის გამუდმებული თავდასხმა რვიანზე, ისედაც შეუძლებელს ხდიდა „ნაციონალურ მოძრაობასთან“ მუშაობას...
ნუ არაფერს ვიტყვი იმაზე, რა უბადრუკად ცდილობენ ჩემი შეცდომის გამოყენებას, რომლის გამოც მოვიბოდიშე, მათი ყეყეჩი ლიდერებისგან განსხვავებით“, - დაწერა ჩერგოლეიშვილმა „ფეისბუკში“.
ე.წ. რვიანში გაერთიანებულები არიან ის პარტიები, რომლებიც უარს ამბობენ 2025 წლის 4 ოქტომბერს დაგეგმილ თვითმმართველობის არჩევნებში. ეს პარტიები არიან: „თავისუფლების მოედანი“, „ევროპული საქართველო“, „ნაციონალური მოძრაობა“, „სტრატეგია აღმაშენებელი“, „ახალი“, „გირჩი-მეტი თავისუფლება“, „დროა“ და „ფედერალისტები“.
ფორუმი