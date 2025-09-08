რუსეთი უარს ამბობს წამების აღკვეთის ევროპულ კონვენციაზეც

რუსეთმა ამ კონვენციას ხელი 1996 წელს, ევროსაბჭოში გაწევრების შემდეგ მოაწერა.
კანონპროექტის განმარტებითი ბარათის თანახმად, 2023 წლიდან რუსეთი აღარ არის წარმოდგენილი წამების და არაადამიანური მოპყრობის პრევენციის ევროპულ კომიტეტში, რადგან ევროპის საბჭოს მიერ დაბლოკილია რუსეთიდან ახალი წევრის არჩევა. რუსეთი ამ გარემოებას „დისკრიმინაციულს“ უწოდებს.
კონვენციის დენონსაციის წინადადებით პუტინს რუსეთის მთავრობამ მიმართა.
მას შემდეგ, რაც 2022 წელს, უკრაინის წინააღმდეგ ფართომასშტაბიანი ომის დაწყების გამო რუსეთი ევროპის საბჭოდან გარიცხეს, მან ევროპული კონვენციების დენონსაცია დაიწყო. მათ შორის უარი თქვა ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციაზე. შესაბამისად, რუსეთის მოქალაქეებს აღარ აქვთ სტრასბურგის სასამართლოში ჩივილის შესაძლებლობა.
