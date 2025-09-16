Accessibility links

დიმიტრი ცქიტიშვილი: ჩემი და პარტია „გახარია საქართველოსთვის" გზები გაიყო

ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი, დიმიტრი ცქიტიშვილი აცხადებს, რომ ყოფილი პრემიერის, გიორგი გახარიას პარტიასა და მას შორის „გზები გაიყო“. მისი თქმით, მიზეზი არჩევნების საკითხზე აზრთა ფუნდამენტური განსხვავებაა. 

„არსებულ ვითარებაში, ასეთი ფორმით და დინამიკით არჩევნებში მონაწილეობა ვერ მოემსახურება ქვეყნის დემოკრატიულ კალაპოტში დაბრუნებას.

რამდენჯერმე საჯაროდ ვთქვი და ახლაც ვიმეორებ: არჩევნებში მონაწილეობას აზრი ექნებოდა მხოლოდ პოლიტიკურ ძალთა კოორდინირებული მოქმედების შემთხვევაში, უსამართლო პოლიტიკურ ბრძოლაში რეჟიმის დამარცხების თუნდაც მცირე შანსით“, - წერს დიმიტრი ცქიტიშვილი „ფეისბუკში“.

უფრო ადრე, 5 სექტემბერს მსგავსი გადაწყვეტილება მიიღო პოლიტიკოსმა, თეონა აქუბარდიამაც: „გიზიარებთ ჩემს გადაწყვეტილებას კვლავ დამოუკიდებლად გავაგრძელო ბრძოლა საქართველოს ეროვნული ინტერესების დასაცავად, რის გამოც შევედი პოლიტიკაში 2020 წელს“.

4 ოქტომბერს თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობის გამო პარტია დატოვა „გახარია საქართველოსთვის“ პარტნიორი პარტიის, „ლელო - ძლიერი საქართველოს“ წევრმა საბა ბუაძემაც.

„დღეს უკვე მამუკა [ხაზარაძე] და ბადრი [ჯაფარიძე] თავისუფლები არიან, შესაბამისად მინდა გითხრათ, რომ სრულად დავტოვე „ლელო“...

ხედვებს შორის სხვაობის მიუხედავად, „ლელოში“ ვტოვებ ბევრ მეგობარს, რომლებთან ერთადაც პოლიტიკური ბრძოლა ჩემთვის მნიშვნელოვანი გამოცდილება იყო“, - დაწერა საბა ბუაძემ „ფეისბუკში“.

2025 წლის თვითმმართველობის არჩევნები 4 ოქტომბერს უნდა გაიმართოს. ამ არჩევნებში დიდი ოპოზიციური პარტიებიდან მონაწილეობას აპირებენ „ლელო - ძლიერი საქართველო“ და „გახარია საქართველოსთვის“. მათ ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმიც გააფორმეს, რომლის მიხედვითაც საერთო კანდიდატებზე უნდა შეჯერდნენ - ასეთი [თბილისის მერობის] კანდიდატია ირაკლი კუპრაძე.

ამ არჩევნებში მონაწილეობაზე უარს ამბობენ „კოალიცია ცვლილებისთვის“, „ერთიანობა - ნაციონალური მოძრაობა“, „ფედერალისტები“ და ა.შ.

მეხუთე პრეზიდენტი, წინააღმდეგობის მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი სალომე ზურაბიშვილი, არჩევნების თემას „შემოგდებულს“ უწოდებს - რამაც „გახლიჩა ოპოზიცია და დაასუსტა პროტესტი“.

