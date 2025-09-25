საქართველოს საგარეოს არ გაუვრცელებია ინფორმაცია ბელარუს კოლეგასთან მაკა ბოჭორიშვილის შეხვედრაზე

ბელარუსის სახელმწიფო საინფორმაციო საააგენტო BelTA ბელარუსის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურზე დაყრდნობით ინფორმაციას ავრცელებს ბელარუსის საგარეო საქმეთა მინისტრს მაქსიმ რიჟენკოვსა და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს მაკა ბოჭორიშვილს შორის ნიუ-იორკში გამართული შეხვედრის შესახებ.
ინფორმაცია ბელარუს კოლეგასთან შეხვედრის შესახებ არ გაუვრცელებია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს.
შეხვედრა ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში შედგა. გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში სხვა ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებთან მაკა ბოჭორიშვილის მიერ გამართული შეხვედრების შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომია საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებ-საიტზე.
BelTA-ს თანახმად, შეხვედრაზე მხარეებმა ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობის შემდგომი გაღრმავების გზები განიხილეს. "დისკუსია, კერძოდ, სავაჭრო, ეკონომიკურ, ჰუმანიტარულ, კულტურულ და სხვა სფეროებში თანამშრომლობას დაეთმო".
მაქსიმ რიჟენკოვმა ქართულ მხარეს წარმატება უსურვა საქართველოში მომავალი მუნიციპალური არჩევნების ჩატარებაში, - ნათქვამია ბელარუსული მედიის მიერ გავრცლებული ინფორმაციაში.
მაქსიმ რიჟენკოვი 2016 წლიდან 2024 წლამდე ბელარუსის ავტორიტარი ლიდერის ალიაქსანდ ლუკაშენკას ადმინისტრაციის უფროსის პირველი მოადგილის თანამდებობას იკავებდა. ის ევროკავშირის "შავ სიაშია" შეყვანილი და სანქცირებულია სხვა რამდენიმე ქვეყანის მიერ. შეზღუდვები მის წინააღმდეგ დაწესდა ლუკაშენკას რეჟიმის მხარდაჭერის, 2020 წლის არჩევნების გაყალბებაში მონაწილეობისა და მომიტინგეების წინააღმდეგ მიმარტული რეპრესიებისთვის.
მანამდე, საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი გელა გელაძე ჩინეთში ვიზიტის ფარგლებში ბელარუსის საგამოძიებო კომიტეტის თავმჯდომარეს, დმიტრი ჰარას შეხვდა. თუმცა, შეხვედრის შესახებ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურს ინფორმაცია არ გაუვრცელებია.
ბელარუსის საგამოძიებო კომიტეტის ხელმძღვანელი დმიტრი ჰარა, ევროკავშირის 27-ვე ქვეყნის, აშშ-ისა და სხვების მიერაა სანქცირებული.
მას 2020 წლის არჩევნების შემდეგ ოპოზიციის, ჟურნალისტებისა და მომიტინგეების მიმართ რეპრესიებში, ასევე უკრაინაში რუსეთის შეჭრის მხარდაჭერაში ადანაშაულებენ.
