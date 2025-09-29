Accessibility links

მიჩიგანის შტატში მსხვერპლი მოჰყვა ეკლესიაზე თავდასხმას

ცეცხლმოკიდებული სამლოცველო მიჩიგანის შტატის ქალაქ გრანდ-ბლანკში. 2025 წლის 28 სექტემბერი
ცეცხლმოკიდებული სამლოცველო მიჩიგანის შტატის ქალაქ გრანდ-ბლანკში. 2025 წლის 28 სექტემბერი

სულ მცირე 4 ადამიანი დაიღუპა და 8 დაშავდა ამერიკის მიჩიგანის შტატში „უკანასკნელი დღის წმინდანთა ეკლესიის“ (მორმონები) სამლოცველოზე თავდასხმის შედეგად.

თავდასხმა კვირას, 28 სექტემბერს მოხდა ქალაქ გრანდ-ბლანკში. ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით, შეიარაღებულმა მამაკაცმა სამლოცველოს ფასადი ავტომობილით შეანგრია, შემდეგ სროლა დაიწყო და განზრახ გააჩინა ხანძარი, რომელმაც მთელი შენობა მოიცვა. თავდასხმის დროს საკვირაო წირვა მიმდინარეობდა.

პოლიციის ინფორმაციით, თავდამსხმელი მოკლულია სამართალდამცავების საპასუხო სროლის შედეგად.

გამოძიების თანახმად, თავდამსხმელი 40 წლის ტომას ჯეიკობ სენფორდია. ის ახლომდებარე ქალაქ ბერტონის მცხოვრები იყო. დანაშაულის მოტივი ჯერჯერობით უცნობია.

ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თავის სოციალურ ქსელ Truth Social-ში დაწერა, რომ ეს იყო „ქრისტიანებზე მორიგი მიზანმიმართული თავდასხმა“. ტრამპის განცხადებით, საჭიროა, რომ ქვეყანაში „ძალადობის ეპიდემია“ დაუყოვნებლივ შეწყდეს.






