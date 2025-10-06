Accessibility links

ინდონეზიაში სკოლის ჩამონგრევის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 60-მდე გაიზარდა

დაკარგულად ითვლება კიდევ სამი მოსწავლე.
ორშაბათს ინდონეზიელმა სამაშველო ჯგუფებმა ისლამურ პანსიონში სალოცავი დარბაზის ჩამონგრევის შემდეგ დაკარგული ახალგაზრდების ძებნისას ათზე მეტი ცხედარი იპოვეს. დაღუპულთა რიცხვი 60-მდე გაზარდა.

შენობა 29 სექტემბერს ჩამოინგრა, როდესაც მოსწავლეები, ძირითადად 12-დან 19 წლამდე ასაკის ბიჭები, შუადღის ლოცვას ასრულებდნენ. ინდონეზიის კუნძულ იავაზე, საუკუნოვანი ალ-ხოზინის სკოლის შენობაში, უნებართვო გაფართოება მიმდინარეობდა.

ხელისუფლების ცნობით, მხოლოდ ერთი მოსწავლე გადარჩა უვნებლად, ხოლო 99-მა სხვადასხვა სახის დაზიანებები მიიღო. უმეტესობა მკურნალობის შემდეგ გაწერეს, ოთხი კი მძიმედ დაშავდა.

ინციდენტიდან 72 საათის შემდეგ ნანგრევების ქვეშ სიცოცხლის ნიშნები აღარ ჩანდა, ამიტომ ხელისუფლებამ გასულ კვირას ექსკავატორები გამოიყენა, რათა მუშაობა უფრო სწრაფად გაეგრძელებინათ.

ეროვნული კატასტროფების მართვის სააგენტოს ცნობით, მაშველებმა ორშაბათს ნანგრევებიდან 11 ცხედარი და სულ მცირე ექვსი სხეულის ნაწილი ამოიღეს. დაკარგულად ითვლება კიდევ სამი მოსწავლე.

