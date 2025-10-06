ინდონეზიაში სკოლის ჩამონგრევის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 60-მდე გაიზარდა

შენობა 29 სექტემბერს ჩამოინგრა, როდესაც მოსწავლეები, ძირითადად 12-დან 19 წლამდე ასაკის ბიჭები, შუადღის ლოცვას ასრულებდნენ. ინდონეზიის კუნძულ იავაზე, საუკუნოვანი ალ-ხოზინის სკოლის შენობაში, უნებართვო გაფართოება მიმდინარეობდა.
ხელისუფლების ცნობით, მხოლოდ ერთი მოსწავლე გადარჩა უვნებლად, ხოლო 99-მა სხვადასხვა სახის დაზიანებები მიიღო. უმეტესობა მკურნალობის შემდეგ გაწერეს, ოთხი კი მძიმედ დაშავდა.
ინციდენტიდან 72 საათის შემდეგ ნანგრევების ქვეშ სიცოცხლის ნიშნები აღარ ჩანდა, ამიტომ ხელისუფლებამ გასულ კვირას ექსკავატორები გამოიყენა, რათა მუშაობა უფრო სწრაფად გაეგრძელებინათ.
ეროვნული კატასტროფების მართვის სააგენტოს ცნობით, მაშველებმა ორშაბათს ნანგრევებიდან 11 ცხედარი და სულ მცირე ექვსი სხეულის ნაწილი ამოიღეს. დაკარგულად ითვლება კიდევ სამი მოსწავლე.
