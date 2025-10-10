უკრაინაზე რუსეთის ჯარების მასირებული შეტევის მთავარი სამიზნე ისევ ენერგოობიექტები იყო

ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, ენერგოსისტემაში შექმნილი რთული ვითარების გამო სუმის ოლქში ელექტროენერგიის მიწოდების გრაფიკი ამოქმედდა.
ელექტროენერგიის გარეშე დარჩა დნეპროპეტროვსკის და ზაპოროჟიეს ოლქების ნაწილიც. ზაპოროჟიეს მცხოვრებთ გაზის ეკონომიურად მოხმარებისკენაც მოუწოდეს. ზაპოროჟიეს ოლქში არის მსხვერპლიც. სამხედრო ადმინისტრაციის ინფორმაციით, დაიღუპა შვიდი წლის ბიჭი. დაჭრილია სამი ადამიანი.
კიევში ენერგომომარაგება შეუწყდა მდინარე დნეპრის მარცხენა ნაპირზე მდებარე რაიონებს.
ბოლო ხანს რუსეთის ჯარები ისევ განსაკუთრებული ინტენსივობით უტევენ უკრაინის ენერგოობიექტებს. უკრაინის მთავრობაში აცხადებენ, რომ ზამთრის მოახლოებასთან ერთად რუსეთი კვლავ ცდილობს უკრაინელებს გაუმწვავოს გათბობის და ელექტროენერგიით მომარაგების პრობლემა.
თავის მხრივ, უკრაინის ჯარები რუსეთის ტერიტორიაზე სამხედრო ობიექტების გარდა ხშირად უტევენ საწარმოებს, რომლებიც რუსული არმიის მომარაგებაზე მუშაობენ და „ომის ბიუჯეტს" ავსებენ, მათ შორის გაზის და ნავთობის გადამამუშავებელ ქარხნებს და ტერმინალებს.
რუსეთმა უკრაინის ენერგოობიექტების განადგურება ქვეყანაში ფართომასშტაბიანი შეჭრიდან მალევე დაიწყო. უკრაინაში შექმნილი ენერგოკრიზისი განსაკუთრებით ზამთრის პერიოდში მწვავდება.
უკრაინის ენერგოობიექტების მიზანმიმართულად განადგურების გამო, 2024 წლის მარტში სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ გასცა რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის სარდლის, ადმირალ ვიქტორ სოკოლოვის და საჰაერო-კოსმოსური ძალების შორეული ავიაციის სარდლის, გენერალ-ლეიტენანტ სერგეი კობილაშის დაპატიმრების ორდერები.
