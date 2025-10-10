ექიმ ჩახუნაშვილს 20 000-ლარიანი საპატიმრო გირაო, მეორე ბრალდებულს კი პატიმრობა შეუფარდეს

გადაწყვეტილება მოსამართლე ვალერიან ბუგიანიშვილმა გამოაცხადა და ამით დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა.
სასამართლო სხდომა დაახლოებით 10:45 საათზე დასრულდა. ორივე ბრალდებული: ექიმი-პედიატრი და გეოფიზიკოსი პოლიციელებმა გაიყვანეს.
გირაოს შეტანის ვადად 30 დღე დასახელდა. ჩახუნაშვილი საპატიმროს მხოლოდ გირაოს თანხის შეტანის შემდეგ დატოვებს.
ოჯახის განცხადებით, გირაოს დღესვე გადაიხდიან - მას შემდეგ, რაც ტექნიკურ დეტალებს გაარკვევენ. დიდი ალბათობით, ის გამთენიისას დატოვებს გლდანის საპატიმროს, სადაც ახლა გადაჰყავთ.
მორიგი სხდომა 2025 წლის 2 დეკემბერს 11:00-ზე დაინიშნა.
ფორუმი