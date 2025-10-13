ფინანსურ დანაშაულზე გასამართლებულს შესაძლოა ქვეყნის დატოვება სამუდამოდ აეკრძალოს - „ქართული ოცნების“ კანონპროექტი

- დამნაშავედ მიჩნეული პირს ავტომატურად აეკრძალება ქვეყნის საზღვრების დატოვება და მოსამართლეს აღარ ექნება უფლება გადაწყვიტოს, მსგავს აკრძალვას ჩაწერს თუ არა განაჩენში;
- კანონიდან ამოიღებენ ჩანაწერს, რომელიც აწესებდა ამ აკრძალვის ზედა მაქსიმალურ ზღვარს - 16 წელს.
სასჯელის მოხდა პირს ქვეყნის დატოვების უფლებას არ აძლევს. საზღვრის კვეთა სასჯელმოხდილ პირს შეეძლება მხოლოდ ორ შემთხვევაში:
- თუ დაზარალებულს არ ექნება ამ აკრძალვის დაწესების სურვილი;
- თუკი აანაზღაურებს ზიანს.
კანონი, რომლის კიდევ უფრო გამკაცრებასაც „ქართული ოცნება“ აპირებს, რამდენიმე კვირის წინ გაამკაცრა. 3 სექტემბერს მიღებულ კანონში გაჩნდა ჩანაწერი საზღვრის კვეთის 16-წლიან აკრძალვაზე, ელექტრონული სამაჯურის ტარების ვალდებულებაზე, ოჯახის წევრებისა და ნათესავების ქონების დაყადაღებაზე.
განახლებული კანონი შეეხებათ მათ, ვისაც დამნაშავედ ცნობენ შემდეგი მუხლებით ჩადენილ დანაშაულებში:
- დიდი ოდენობით თაღლითობა;
- დიდი ოდენობით ქონების მიღების მიზნით გამოძალვა;
- დიდი ოდენობით სხვისი ნივთის ან ქონებრივი უფლების მითვისება ან გაფლანგვა;
- ქონებრივი დაზიანება მოტყუებით - დიდი ოდენობით;
- სხვისი ნივთის დაზიანება ან განადგურება (თუ ზიანი აღემატება 10 000 ლარს);
- დიდი ოდენობით ქონების გადამალვა მოჩვენებითი ან/და თვალთმაქცური გარიგებით;
- უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება;
- კომპიუტერული მონაცემის ან/და კომპიუტერული სისტემის ხელყოფა ფინანსური სარგებლის მიღების მიზნით, - რამაც დიდი ოდენობის ფინანსური ზიანი გამოიწვია.
მაშინ, როცა „ქართულმა ოცნებამ“ ფინანსური დანაშაულის ჩამდენთათვის კანონის გამკაცრება დაიწყო, არ დამალეს, რომ კანონპროექტები „ქართული ოცნების“ დამფუძნებლის, ბიძინა ივანიშვილის ყოფილ პარტნიორს, თანაინვესტირების ფონდის ყოფილ ხელმძღვანელს, გიორგი ბაჩიაშვილსაც, შეეხებოდა.
- „კრიპტოვალუტის საქმეზე“, სადაც ბიძინა ივანიშვილი დაზარალებულია, გიორგი ბაჩიაშვილს 11 წელი აქვს მისჯილი - კანონპროექტი ამ დანაშაულსაც ეხება [„დიდი ოდენობით თანხის მითვისება“, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია“/ „ფულის გათეთრება“].
ფორუმი