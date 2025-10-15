Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
რთე/რთ-ის ყველა საიტი
რადიო
რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება
წინა შემდეგი
Breaking News
ახალი ამბები

ირაკლი ჩიქოვანი უკრაინის თავდაცვის საკონტაქტო ჯგუფში მონაწილეობდა

ირაკლი ჩიქოვანი რამშტაინის ფორმატში გამართულ რიგით 31-ე შეხვედრაზე
ირაკლი ჩიქოვანი რამშტაინის ფორმატში გამართულ რიგით 31-ე შეხვედრაზე

„ქართული ოცნების“ მთავრობის თავდაცვის მინისტრი, ირაკლი ჩიქოვანი რამშტაინის ფორმატში გამართულ რიგით 31-ე შეხვედრაში მონაწილეობდა. ინფორმაციას ავრცელებს თავდაცვის სამინისტროს პრესსამსახური.

უკრაინის თავდაცვის საკონტაქტო ჯგუფი, რომელიც ასევე რამშტაინის ფორმატის სახელითაა ცნობილი, შეიქმნა 2022 წელს, რათა უკრაინის საერთაშორისო სამხედრო მხარდაჭერას გაუწიოს კოორდინაცია შეერთებული შტატების ეგიდით. ინიციატივა აერთიანებს მსოფლიოს 50-ზე მეტ ქვეყანას, რომელთა უმეტესობა ნატოს წევრია.

ფორუმი

Recommended

XS
SM
MD
LG