უკრაინის თავდაცვის საკონტაქტო ჯგუფი, რომელიც ასევე რამშტაინის ფორმატის სახელითაა ცნობილი, შეიქმნა 2022 წელს, რათა უკრაინის საერთაშორისო სამხედრო მხარდაჭერას გაუწიოს კოორდინაცია შეერთებული შტატების ეგიდით. ინიციატივა აერთიანებს მსოფლიოს 50-ზე მეტ ქვეყანას, რომელთა უმეტესობა ნატოს წევრია.
ირაკლი ჩიქოვანი უკრაინის თავდაცვის საკონტაქტო ჯგუფში მონაწილეობდა
„ქართული ოცნების“ მთავრობის თავდაცვის მინისტრი, ირაკლი ჩიქოვანი რამშტაინის ფორმატში გამართულ რიგით 31-ე შეხვედრაში მონაწილეობდა. ინფორმაციას ავრცელებს თავდაცვის სამინისტროს პრესსამსახური.
