„ეს მთლიანად დამოუკიდებელი მედიის შევიწროებაა“ - „ფორმულა“ ვახო სანაიას დაკავებაზე

ტელეკომპანია „ფორმულა“ მოითხოვს ტელეწამყვან ვახო სანაიას დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას, რომელიც ცოტა ხნის წინ, სავარაუდოდ, გზის გადაკეტვის გამო დაააკავეს.
„ფორმულა“ ვახო სანაიას დაკავებას განიხილავს, როგორც ჟურნალისტის და მთლიანად დამოუკიდებელი მედიის შევიწროებას რეჟიმის მხრიდან და წერს:
„ამ რეპრესიულ გარემოში სამოქალაქო უფლებების უკიდურესი შეზღუდვის ფონზე, მედიის თავისუფლების ხელყოფა კიდევ უფრო თვალსაჩინო ხდება. ეს ხდება მაშინ, როცა ხვალ, 20 ოქტომბერს ევროკავშირის უმაღლესი რანგის დიპლომატები საქართველოში არსებულ ვითარებას, მათ შორის მედიაზე ზეწოლას განიხილავენ. ვახო სანაია მთავარი საინფორმაციო გადაცემის წამყვანია და ის ახლა ეთერისთვის უნდა ემზადებოდეს“.
ტელეკომპანია მოუწოდებს საერთაშორისო საზოგადოებას მხარდაჭერისკენ.
ჟურნალისტი ვახო სანაია ერთ-ერთია იმ ადამიანებს შორის, რომლებიც პოლიციამ ბოლო რამდენიმე საათის განმავლობაში დააკავა რუსთაველის გადაკეტვის გამო.
19 ოქტომბერს დილიდან, პოლიციამ აქციის იმ მონაწილეების დაკავება დაიწყო, რომელთაც გზის გადაკეტვას თუ აქციაზე სახის დამალვას ედავებიან და რისთვისაც მათ, ''ქართული ოცნების" მიერ გამკაცრებული კანონმდებლობით, 15-დღიანი პატიმრობა ემუქრებათ.
