მისტიციზმი და ექსტაზის გამოცდილება: „და ყველაფრის ყველაფერი იქნება კარგად“
ეპიზოდი ეთმობა შუა საუკუნეების ევროპული ქრისტიანული მისტიციზმის ტრადიციას, და თან სვამს უცნაურ კითხვას - სად არის მისტიკური მგრძნობელობა, თუ ექსტაზური იმპულსი ჩვენს „განჯადოებულ“ დროში. პოდკასტის სტუმარია ინგლისელი ფილოსოფოსი, საიმონ კრიჩლი, წიგნით „მისტიციზმის შესახებ: ექსტაზის გამოცდილება“.
ეპიზოდები
-
თებერვალი 19, 2025
არავის მსგავსი: ენ სექსტონის უკომპრომისო პოეტიკა
-
ოქტომბერი 05, 2024
თამაში როგორც სიმართლე: სტანისლავსკი, ჰოლივუდი და მსახიობის ხელოვნება
-
აგვისტო 08, 2024
ქსენოფობია: უცხოს შიშის უცნაურად თანამედროვე ისტორია
-
-
მარტი 02, 2024
ბორხესი: შეუძლებელი ცოდნის ლიტერატურა
-
იანვარი 06, 2024
პანკროკის დიდი კელტი ლირიკოსი: დამშვიდობება შეინ მაკგაუენთან
ფორუმი