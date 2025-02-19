Accessibility links

ასათიანის კუთხე
მისტიციზმი და ექსტაზის გამოცდილება: „და ყველაფრის ყველაფერი იქნება კარგად“

მისტიციზმი და ექსტაზის გამოცდილება: „და ყველაფრის ყველაფერი იქნება კარგად“
მისტიციზმი და ექსტაზის გამოცდილება: „და ყველაფრის ყველაფერი იქნება კარგად“

ეპიზოდი ეთმობა შუა საუკუნეების ევროპული ქრისტიანული მისტიციზმის ტრადიციას, და თან სვამს უცნაურ კითხვას - სად არის მისტიკური მგრძნობელობა, თუ ექსტაზური იმპულსი ჩვენს „განჯადოებულ“ დროში. პოდკასტის სტუმარია ინგლისელი ფილოსოფოსი, საიმონ კრიჩლი, წიგნით „მისტიციზმის შესახებ: ექსტაზის გამოცდილება“.

