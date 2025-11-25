საფრანგეთის პროკურატურის თანახმად, ლუვრის მუზეუმის ძარცვასთან დაკავშირებით ორი კაცი და ორი ქალი დააკავეს

საფრანგეთის დედაქალაქის - პარიზის პროკურორის თქმით, 25 ნოემბერს, საფრანგეთის ხელისუფლებამ კიდევ ოთხი პირი დააკავა გასულ თვეში ლუვრის მუზეუმიდან ძვირფასეულობის ქურდობის გახმაურებული შემთხვევის გამოძიების ფარგლებში.
„ესენი არიან 38 და 39 წლის ორი მამაკაცი და 31 და 40 წლის ორი ქალი, ყველა პარიზის რეგიონიდან“, - განაცხადა პარიზის პროკურორმა ლორ ბეკიუმ 19 ოქტომბერს მომხდარ ძარცვასთან დაკავშირებით კიდევ ოთხი ადამიანის დაკავებისა და ბრალდების წაყენების შემდეგ.
19 ოქტომბერს ლუვრში შეაღწია ოთხმა ბოროტმოქმედმა, რომლებმაც საიმპერატორო კოლექციიდან გაიტაცეს ცხრა ექსპონატი. გატაცებული ნივთების ღირებულება 88 მილიონი ევროა. გადატანილ ნივთებს შორისაა ძირითად ექსპოზიციაში შემავალი სამეფო რეგალიების და სამკაულების ნაწილი.
