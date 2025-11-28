შსს-ს კანონპროექტით, პოლიციის აკადემიას საბაკალავრო პროგრამის განხორციელება შეეძლება

უწყება საწყის ეტაპზე გეგმავს საზოგადოებრივი უსაფრთხოებისა და საპოლიციო საქმის სამწლიანი საბაკალავრო პროგრამის განხორციელებას.
კანონპროექტით:
- პოლიციის აკადემიის უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვისთანავე სტუდენტს მიენიჭება უმცროსი სპეციალური წოდება - რიგითი;
- კურსდამთავრებულს - საშუალო სპეციალური წოდება - ლეიტენანტი;
- სწავლის პერიოდი სტუდენტს ნამსახურობაში ჩაეთვლება.
„სტუდენტები უზრუნველყოფილნი იქნებიან საჭირო ინვენტარითა და სასწავლო მასალით, კვებითა და შესაბამისი უნიფორმით. აკადემიის სტუდენტებს სწავლის პერიოდში შესაძლებლობა ექნებათ, ისარგებლონ საერთო საცხოვრებლით და პოლიციელისთვის გათვალისწინებული სოციალური და სამართლებრივი გარანტიებით“, - აცხადებენ სამინისტროში.
ამ დრომდე შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიციის აკადემიას მხოლოდ პროფესიული განათლების მიცემა შეეძლო. აკადემიისთვის უფლებამოსილების გასაზრდელად აუცილებელია „უმაღლესი განათლების შესახებ“ კანონში ცვლილებები შევიდეს.
