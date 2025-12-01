Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
რთე/რთ-ის ყველა საიტი
რადიო
რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება
წინა შემდეგი
Breaking News
ახალი ამბები

სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში 900-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა წყალდიდობას და მეწყერს

წყალდიდობა ინდონეზიაში
წყალდიდობა ინდონეზიაში

სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნებში დიდი მსხვერპლი და ნგრევა მოჰყვა ტროპიკული ციკლონით გამოწვეულ წყალდიდობასა და მეწყერს. ინდონეზიას, მალაიზიას და შრი-ლანკას სტიქია თავს დაატყდა გასული კვირის ბოლოს.

1 დეკემბრის დილის მონაცემებით, დაღუპულია 900-ზე მეტი ადამიანი, ასეულობით დაკარგულად ითვლება.

ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, მხოლოდ ინდონეზიის კუნძულ სუმატრაზე დაღუპულია 440-ზე მეტი ადამიანი. შრი-ლანკაში დაღუპულია 330-ზე მეტი, ხოლო ტაილანდში - 170-ზე მეტი ადამიანი. საერთო ჯამში, ათამდე დაღუპულის შესახებ იუწყებიან მალაიზია და ვიეტნამი.


წყალდიდობამ მოიცვა შრი-ლანკის უდიდესი ქალაქი კოლომბო
წყალდიდობამ მოიცვა შრი-ლანკის უდიდესი ქალაქი კოლომბო

წყალდიდობამ და მეწყერმა გაანადგურეს ათეულობით ათასი სახლი, გზები და სხვა ინფრასტრუქტრა. რეგიონის ქვეყნებში დაზარალებულია მილიონობით ადამიანი.

სტიქიის ზონაში მოქცეულ რაიონებში შეიზღუდა ელექტროენერგიითა და წყლით მომარაგება. გაითიშა ინტერნეტი.



ფორუმი

Recommended

XS
SM
MD
LG