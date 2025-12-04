„ბათუმის ნავთობტერმინალში“ 15 მლნ-ის ნავთობის დარღვევით განკარგვის ბრალდებით 3 პირი დააკავეს

„შპს ბათუმის ნავთობტერმინალის ხელმძღვანელმა პირებმა, ტერმინალის რეზერვუარებში არსებული - 10 000 ტონაზე მეტი განუბაჟებელი ნედლი ნავთობი, რომლის ღირებულებაც 15 000 000 ლარს აღემატება, საბაჟო პროცედურების გვერდის ავლით და მისგან მალულად განკარგეს“, - წერია ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ინფორმაციაში.
იმის მიუხედავად, რომ საჯარო რეესტრის მონაცემებით „ბათუმის ნავთობტერმინალის“ ხელმძღვანელი პირები ყაზახეთის მოქალაქეები არიან, ფინანსური პოლიცია, რომელიც საგამოძიებო პროცედურებს ატარებს, არ აკონკრეტებს 3 დეკემბერს დაკავებულთა შორის არის თუ არა რომელიმე მათგანი.
საქმე აღძრულია სისხლის სამართლის კოდექსის 214-ე მუხლის მე-2 და მე-6 ნაწილებით. ფინანსური პოლიცია აგრძელებს გამოძიებას „დანაშაულებრივი ჯგუფის სხვა წევრების გამოვლენის, სახელმწიფო ბიუჯეტისთვის მიყენებული ზიანის ოდენობის დადგენისა და კონტრაბანდულად შემოტანილი ნავთობის შემდგომი განკარგვის“ საქმეზე.
დღეს, 4 დეკემბერს „ბათუმელები“ წერდა, რომ ნავთობტერმინალში საგამოძიებო მოქმედებების გამო შეჩერებული იყო სარკინიგზო გადაზიდვები.
