BBC-ს მასალის გამო გამოჰკითხეს გომელაური და „ხარება“

ფოტოკოლაჟი: ვახტანგ გომელაური (მარცხნივ) და ზვიად ხარაზიშვილი ("ხარება")
ფოტოკოლაჟი: ვახტანგ გომელაური (მარცხნივ) და ზვიად ხარაზიშვილი ("ხარება")

რადიო თავისუფლებას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში განუცხადეს, რომ BBC-ს საგამოძიებო ფილმის გამო დაწყებული გამოძიების ფარგლებში გამოჰკითხეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორი ყოფილი მაღალჩინოსანი, რომლებიც 2024 წლის ნოემბერ-დეკემბერში ხელმძღვანელ თანამდებობებს იკავებდნენ.

სუსის ცნობით, გამოჰკითხეს:

  • ვახტანგ გომელაური - შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი;
  • ზვიად ხარაზიშვილი („ხარება“) - შსს-ს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი.

1 დეკემბერს BBC-მ გამოაქვეყნა ჟურნალისტური გამოძიება, რომლის თანახმადაც, საქართველოს ხელისუფლებამ 2024 წლის ანტისამთავრობო დემონსტრაციების დასაშლელად პირველი მსოფლიო ომის დროინდელი ქიმიური ნივთიერება გამოიყენა.

ჟურნალისტური გამოძიების გამოქვეყნების შემდეგ „ქართული ოცნებამ“ განაცხადა, რომ გადაწყვიტა, BBC-ს წინააღმდეგ დაიწყოს „სამართლებრივი დავა საერთაშორისო სასამართლოებში“.

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა, რომლის უფროსიც პარტია „ქართული ოცნების“ ყოფილი საპარლამენტო ლიდერი მამუკა მდინარაძეა, სისხლის სამართლის საქმე აღძრა ორი მუხლით:

  • „სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება“ და
  • „უცხოეთის ორგანიზაციისთვის მტრულ საქმიანობაში დახმარება“.

„გამოძიების მიზანია, დეტალურად დადგინდეს, რა ინფორმაციას ეყრდნობოდა BBC-ის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის საფუძვლად გამოყენებული ადამიანების ინტერვიუები, მათ მიერ გახმოვანებული ცნობები და რამდენად რელევანტური შეიძლება იყოს ეს ინფორმაცია“, - აცხადებს სამსახური.

სუსში გამოკითხვაზე დაიბარეს BBC-ს საგამოძიებო ფილმის რესპონდენტები. მათ შორის ექიმები და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები.

