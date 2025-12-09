Accessibility links

„ამოიღეს“ ₾750 000-ის უაქციზო სიგარეტი - Marlboro, PARLIAMENT-ი, SOBRANIE და Winston-ი

დაკავებულს 6-დან 8 წლამდე პატიმრობა ემუქრება
დაკავებულს 6-დან 8 წლამდე პატიმრობა ემუქრება

„ფინანსურმა პოლიციამ“ 93 000 კოლოფი უაქციზო სიგარეტი „ამოიღო“ და ერთი ადამიანი დააკავა „უაქციზო სიგარეტის შენახვა-რეალიზაციის“ გამო.

„ფინანსურმა პოლიციამ“ - ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა - 9 დეკემბერს განაცხადა, რომ ის დააკავეს „განსაკუთრებით დიდი ოდენობით აქციზური საქონლის, აქციზური მარკის გარეშე შენახვისა და გადაზიდვის“ ბრალდებით.

სამსახურის ცნობითვე, გამოძიების პროცესში „ამოიღეს“ ჯამში „93 000 კოლოფი Marlboro-ს, PARLIAMENT-ის, SOBRANIE-ს და Winston-ის დასახელების უაქციზო სიგარეტი, რომლის საერთო ღირებულება 750 000 ლარს აღემატება“.

დაკავებულს 6-დან 8 წლამდე პატიმრობა ემუქრება - დაკავებულის ვინაობა, ტრადიციულად, ჯერ არ დაუსახელებიათ.

საგამოძიებო სამსახური წერს, რომ აგრძელებს „ინტენსიურ მუშაობას დანაშაულებრივ სქემაში ჩართული სხვა პირების დადგენისა და მათზე სამართლებრივი რეაგირების უზრუნველსაყოფად“.

  • 2025 წლის სექტემბერში „ფინანსურმა პოლიციამ“ პატიმრობაში მყოფი თავდაცვის მინისტრის, ჯუანშერ ბურჭულაძის ცოლის ძმა, ასევე პატიმრობაში მყოფი ვასილ მხეიძე დაადანაშაულა უაქციზო სიგარეტის გამოშვება-შენახვაში;
  • მხეიძე 27 ივლისს დააკავეს - ორივე მათგანი ფიგურირებდნენ თავდაცვის სამინისტროდან 1,3 მლნ ლარის გაფლანგვის საქმეში;
  • „ფინანსური პოლიციის“ ცნობითვე, ბურჭულაძის ცოლის ძმამ 2023 წელს დააფუძნა კომპანიები და გორში მოაწყო სიგარეტის მწარმოებელი არალეგალური ქარხანა, სადაც წლების განმავლობაში უშვებდა უაქციზო თამბაქოს ნაწარმს.
  • რადიო თავისუფლება თავისუფლება დაუკავშირდა საგამოძიებო სამსახურს კითხვით, არის თუ არა კავშირში დღეს გამოქვეყნებული ამბავი მხეიძის მიმდინარე საქმესთან, თუმცა ჯერჯერობით ოფიციალური პასუხი არ მიუღია.

