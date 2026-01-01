Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
რთე/რთ-ის ყველა საიტი
რადიო
რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება
წინა შემდეგი
Breaking News
ახალი ამბები

ცხოველებისთვის ყურებისა და კუდის მოჭრა აიკრძალა - კიდევ რა ცვლილებები ამოქმედდება

რა წესები ამოქმედდება 1 იანვრიდან? - წაიკითხეთ ამ მასალაში.
რა წესები ამოქმედდება 1 იანვრიდან? - წაიკითხეთ ამ მასალაში.

დღეიდან, 2026 წლის 1 იანვრიდან, ამოქმედდა „შინაური ცხოველების შესახებ“ კანონის ერთი ნაწილი, რომელიც მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს შინაური ცხოველების დაცვის მდგომარეობას. ამ ახალი წესებით, ცხოველების მეპატრონეებს უჩნდებათ ვალდებულებები და წესდება ჯარიმები.

რადიო თავისუფლებამ ამ მასალაში ყურადღება გაამახვილა კანონის იმ მუხლებზე, რომლებიც მნიშვნელოვნად შეცვლის არსებულ ვითარებას.

მეპატრონე ვალდებული იქნება:

  • ცხოველის ავადობის შემთხვევაში, ის დაუყოვნებლივ გადაიყვანოს ვეტერინარულ დაწესებულებაში;
  • თუკი არსებობს ცოფის ეჭვი, მისი ცხოველის მიერ სხვა ცხოველის ან ადამიანის დაკბენის, დაკაწვრის ან დადორბვლის შემთხვევაში, აცნობოს მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებს. ასევე, გადაიყვანოს ცხოველი იზოლაციაში;
  • დაბინძურების შემთხვევაში დაასუფთაოს საზოგადოებრივი სივრცე;
  • თუკი ცხოველი გამოიწვევს ზიანს, აანაზღაუროს ის კანონით დადგენილი წესით.

ცხოველის მიკედლება:

  • ცხოველის მიკედლების შემთხვევაში ადამიანი ან ორგანიზაცია ვალდებულია, შესაბამის ბაზაში დარეგისტრირდეს;
  • იკრძალება ცხოველის მიკედლება საბავშვო ბაღების, სკოლების, სამედიცინო დაწესებულებების, მეტროს, საბავშვო ან სპორტული მოედნების ტერიტორიაზე;
  • მიმკედლებელს ვალდებულება უჩნდება გამოკვებოს ცხოველი.

ვეტერინარული მომსახურება:

  • კლინიკა ვალდებულია, ცხოველს სამედიცინო მანიპულაციები უმტკივნეულოდ ჩაუტაროს;
  • კლინიკა ვალდებულია, ცოფის ან სხვა დაავადებების შესახებ აცნობოს მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელს.

აიკრძალება არასამკურნალო მიზნით ცხოველებისთვის:

  • ​ყურების მოჭრა;
  • კუდის მოჭრა;
  • ეშვებისა და ბრჭყალების ამოჭრა;
  • სმენის დაქვეითება;
  • ხმის იოგების გადაჭრა.

თავშესაფრის ვალდებულებები:

  • ვოლიერებსა და ვეტერინარულ სივრცეებში სტანდარტის დაცვა;
  • ცხოველს მისცეს გადაადგილებისა და კვების საშუალება;
  • ცხოველს ჰქონდეს თავისუფალი სივრცის ხედვის საშუალება (არ იყოს ოთხივე მხარეს დახურული ვოლიერი);
  • ჰქონდეს გასასეირნებელი და ფიზიკური აქტიურობის სივრცე;
  • კერძო თავშესაფარში საშენის მოწყობა აკრძალულია.

ცხოველების სასტუმროები:

  • სასტუმროში დაცული უნდა იყოს სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმები;
  • ცხოველის განსათავსებელ სივრცეში უნდა იყოს განათება, დათბუნება და ვენტილაცია.

ცხოველთა რეალიზაცია:

  • ცხოველთა რეალიზაცია შეეძლება რეგისტრირებულ პირს;
  • მან არ უნდა დაუშვას 2 თვის ასაკამდე ლეკვისა და 4 თვის ასაკამდე კნუტის დედისგან მოშორება;
  • ცხოველთა გაყიდვამდე მას აქვს ყველა ის ვალდებულება, რაც მის პატრონს.

ცხოველთა გამრავლების წესებსა და პოპულაციასთან დაკავშირებით მუხლები 2026 წლის 1 ივლისიდან ამოქმედდება.

ფორუმი

Recommended

XS
SM
MD
LG