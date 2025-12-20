საქართველოში ტურიზმის პოპულარიზაციისთვის 44 მლნ ლარი დაიხარჯება

„ეს გაზრდის ქვეყნის მიმართ ინტერესს, პოპულარობის გაზრდა კი ვიზიტორთა რაოდენობის ზრდის პირდაპირპროპორციულია“, - წერია ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ შესყიდვების სააგენტოსთვის მიწოდებულ ინფორმაციაში.
მარკეტინგული კამპანიებისთვის გამოყოფილი თანხა ასე გადანაწილდება:
- ქართული ღვინის შესყიდვა და ადგილზე მიწოდება - 15 000 ლარი;
- საერთაშორისო გამოფენები - 6 840 000 ლარი;
- სასტუმროში შეხვედრებისა და კონფერენციების ორგანიზების მომსახურება - 500 000 ლარი;
- სასმელების მიტანის მომსახურება და მასტერკლასი - 50 000 ლარი;
- სასერვერო მომსახურების შეძენა/ინტერნეტ დამხმარე პროდუქტების ან სერვისების შეძენა, CDN ინფორმაციის მიწოდების ქსელის მომსახურება - 140 000 ლარი;
- სატრენინგო მომსახურება - 400 000 ლარი;
- სახელოვნებო მომსახურებები - 500 000 ლარი;
- ახალი ამბების სააგენტოების მომსახურება - 80 000 ლარი;
- სარეკლამო კლიპების გადაღება - 800 000 ლარი;
- ტურისტული სააგენტოების, ტუროპერატორებისა და ტურისტების დახმარების მომსახურებები - 90 000 ლარი;
- კვების მიწოდების მომსახურება - 380 000 ლარი;
- ტვირთის გადაზიდვა - 130 000 ლარი;
- მომსახურებები კვლევისა და ექსპერიმენტული განვითარების სფეროში - 1 175 000 ლარი;
- მარკეტინგულ და პიარ მენეჯმენტთან დაკავშირებული საკონსულტაციო მომსახურებები - 597 600 ლარი;
- სხვადასხვა კომერციული მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები - 1 767 500 ლარი;
- სუვენირები - 300 000 ლარი;
- ფოტოები - 50 000 ლარი.
საქართველოს საპრომოციო სარეკლამო/მარკეტინგული კამპანიების ორგანიზება მიზნობრივ ბაზრებზე სხვადასხვა ტრადიციული და არატრადიციული საკომუნიკაციო არხების მეშვეობით (ინტერნეტ რეკლამა, ბეჭდვითი რეკლამა, გარე რეკლამა და სხვა) – 30 285 720 ლარი;
ფოტომომსახურებები - 150 000 ლარი.
ხელშეკრულებები ტენდერის გარეშე, პირდაპირი წესით დაიდება.
ფორუმი