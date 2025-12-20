ზელენსკი: „მშვიდობა სჯობს ომს, მაგრამ არა ნებისმიერ ფასად“

ამის შესახებ „უკრაინსკა პრავდა“ იტყობინება.
„დღეისთვის შესაძლებელია სამართლიანი ვერსია: ვდგავართ იქ, სადაც ვდგავარ, ესაა საკონტაქტო ხაზი ჩვენი სახელმწიფოს ნებისმიერ რეგიონში. ჯერჯერობით დიახ, დიპლომატიამდე ესაა [...] მხოლოდ ცეცხლის შეწყვეტის მომენტი, შემდგომში კი ომის დასრულების მომენტი,“ თქვა ზელენსკიმ.
ამგვარად, უკრაინის პრეზიდენტის თქმით, რუსები „იდგებიან“ დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქების დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, რომელთაც უკრაინა დიპლომატიური გზით დაიბრუნებს.
„ჩვენ კი ვიდგებით და ვიცხოვრებთ დონბასის იმ ნაწილში, რომელსაც უკრაინის ხელისუფლება აკონტროლებს. ეს პრინციპული რამეა ნებისმიერ ფორმატში, ვინაიდან ამ საკითხს არ შევხებივართ. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ უკრაინის ხელისუფლება აკონტროლებდეს დონბასის იმ ნაწილს, რომელსაც დღეს ვაკონტროლებთ,“ აღნიშნა ზელენსკიმ.
დღესვე ზელენსკიმ განაცხადა, რომ უკრაინისთვის აუცილებელია უსაფრთხოების მყარი გარანტიების მოპოვება, რათა თავიდან იქნეს აცილებული ნებისმიერი ხელახალი აგრესია.
„ამიტომ შეთანხმება ჩემთვის არ არის მხოლოდ ხელმოწერა. უნდა ვიცოდეთ დეტალები, რა იქნება, თუკი რუსები აგრესიით მოვლენ, კვლავ დაიწყებენ ომს. როგორი რეაქცია ექნებათ ამერიკელებს, ევროპელებს. როგორი რეაქცია ექნებათ პარტნიორებს,“ დაწერა ზელენსკიმ ტელეგრამში.
„რა იქნება უკრაინის ტერიტორიაზე? როგორ იქნება დაკომპლექტებული ჩვენი არმია, რამდენად ძლიერი, როგორი მარაგები გვექნება. რისი იმედი შეიძლება გვქონდეს. სანქციების რა პაკეტს შემოიღებენ აგრესორის წინააღმდეგ?“ სვამს კითხვებს უკრაინის პრეზიდენტი.
„მშვიდობა სჯობს ომს, მაგრამ არა ნებისმიერ ფასად, ვინაიდან ჩვენ უკვე გადავიხადეთ მაღალი საფასური. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია სამართლიანი, მყარი მშვიდობა, რათა შეუძლებელი იყოს მისი დანგრევა პუტინის კიდევ ერთი სურვილით, ან კიდევ ერთი პუტინის სურვილით,“ დაასკვნის ზელენსკი.
შაბათს ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ასევე განაცხადა, რომ აშშ-ში შედგა უკრაინისა და აშშ-ის დელეგაციების მოლაპარაკებების პირველი ეტაპი და რომ შემდეგ რაუნდამდე მოელის თავდაცვისა და სახელმწიფო უსაფრთხოების მდივნის, რუსტემ უმეროვის ანგარიშს.
ზელენსკის თანახმად, ამჟამად აშშ-ში იმყოფებიან რუსეთისა და ევროპის წარმომადგენლებიც.
დღეს მაიამიში ასევე გაიმართება რუსეთისა და აშშ-ის მხარეთა მოლაპარაკებები. რუსეთს წარმოადგენს რუსეთის პირდაპირი ინვესტიციების ფონდის ხელმძღვანელი კირილ დმიტრიევი.
