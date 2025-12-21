აშშ-ში ეპშტეინის საქმის ზოგიერთი გამოქვეყნებული ფაილი, როგორც ჩანს, იუსტიციის დეპარტამენტის ვებსაიტიდან კვლავ მოხსნეს

საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, სულ მცირე 16 ფაილი წაიშალა, მათ შორის ფოტოსურათი, რომელზეც, სავარაუდოდ, ამჟამინდელი პრეზიდენტი ტრამპია გამოსახული.
Reuters-ის ცნობით, ტრამპის ფოტოს შემცველი ერთი ფაილი, როგორც ჩანს, 20 დეკემბერს წაიშალა იუსტიციის დეპარტამენტის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემთა ნაკრებიდან. სააგენტო წერს, რომ მისი არარსებობა ონლაინ რეჟიმში წარმომადგენელთა პალატის დემოკრატებმა შენიშნეს და ადმინისტრაციისგან ახსნა-განმარტება მოითხოვეს.
მოგვიანებით, ეს სურათი იუსტიციის დეპარტამენტის ვებსაიტიდან წაშლილ 16-მდე ფოტოს შორის იყო, იტყობინება The New York Times-ი, NPR-ი და Associated Press-ი. დეპარტამენტს ჯერ განცხადება არ გაუკეთებია.
კანონით დადგენილი ვადის გასვლამდე ცოტა ხნით ადრე, იუსტიციის დეპარტამენტმა 19 დეკემბერს ასობით ათასი დოკუმენტის გამოქვეყნება დაიწყო. ამ დოკუმენტების დიდი ნაწილი რედაქტირებულია. მომდევნო კვირებში დამატებითი დოკუმენტების გამოქვეყნებაა მოსალოდნელი. იუსტიციის დეპარტამენტმა დაგვიანება იმით ახსნა, რომ ფაილების რედაქტირება იყო საჭირო მსხვერპლის ვინაობის დასაცავად.
ადრე გაჩნდა ეჭვი, რომ ტრამპი ეპშტეინის დანაშაულების შესახებ ინფორმაციას ფლობდა მასთან წარსული მეგობრობის გამო. აშშ-ის პრეზიდენტი ამას ყოველთვის უარყოფდა.
აშშ-ის კონგრესის ორივე პალატამ წელს ნოემბერში მხარი დაუჭირა ეპშტეინის საქმის ყველა არასაიდუმლო მასალის გამოქვეყნებას.
