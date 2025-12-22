მოსკოვში ააფეთქეს კიდევ ერთი რუსი გენერალი

რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის თანახმად, სარვაროვი დღეს, 22 დეკემბერს დილით დაიღუპა აფეთქების შედეგად, ასაფეთქებელი მოწყობილობა კი ავტომობილში იყო დამონტაჟებული.
გამოძიება დაწყებულია მკვლელობის და ასაფეთქებელი ნივთიერებების უკანონო ბრუნვის მუხლებით. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის განცხადებით, ერთ-ერთი ვერსიით დანაშაული ორგანიზებულია უკრაინის სპეცსამსახურების მიერ.
უკრაინულ მხარეს ამ ვერსიაზე კომენტარი ჯერჯერობით არ გაუკეთებია.
1990-იან წლებში და 2000-იანი წლების დასაწყისში სარვაროვი მონაწილეობდა ოსეთ-ინგუშეთის კონფლიქტში და ჩეჩნეთის ომში. 2015-2016 წლებში - სირიაში რუსეთის სამხედრო ოპერაციაში. გამოცემა „პროექტის“ ინფორმაციით, ფანილ სარვაროვი მონაწილეობდა უკრაინის წინააღმდეგ ომშიც.
- 2025 წლის აპრილში მოსკოვის ოლქის ქალაქ ბალაშიხაში, სახლთან მომხდარი აფეთქების შედეგად დაიღუპა რუსეთის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის მთავარი ოპერატიული სამმართველოს უფროსის მოადგილე, გენერალ-ლეიტენანტი იაროსლავ მოსკალიკი.
- 2024 წლის დეკემბერში მოსკოვის რიაზანის გამზირზე მდებარე საცხოვრებელ კომპლექსთან მომხდარი აფეთქების შედეგად დაიღუპნენ რუსეთის შეიარაღებული ძალების რადიაციული, ქიმიური და ბიოლოგიური დაცვის ჯარების მეთაური იგორ კირილოვი და მისი თანაშემწე.
ფორუმი