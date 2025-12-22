ირანი აცხადებს, რომ თავისი სარაკეტო პროგრამა თავდაცვისთვისაა და განხილვას არ საჭიროებს

ირანმა 22 დეკემბერს განაცხადა, რომ თავისი სარაკეტო პროგრამა თავდაცვითი ხასიათისაა და ამ ქვეყანაზე თავდასხმების თავიდან ასაცილებლადაა შექმნილი და დასძინა, რომ მისი არსენალის განხილვის თემა არ არის.
ისრაელი ირანის ბალისტიკური რაკეტებს და ბირთვულ პროგრამას ისე წარმოადგენს, რომ ეს არის ორი მთავარი საფრთხე, რომელთა ნეიტრალიზებასაც ის ივნისში ცდილობდა ისლამური რესპუბლიკის წინააღმდეგ წამოწყებული 12-დღიანი ომის დროს.
„ირანის სარაკეტო პროგრამა ირანის ტერიტორიის დასაცავად შემუშავდა და არა მოლაპარაკებებისთვის“, - განაცხადა საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ესმაილ ბაქაიმ ყოველკვირეულ პრესკონფერენციაზე.
„ამიტომ, ირანის თავდაცვითი შესაძლებლობები, რომელიც ირანზე აგრესორების თავდასხმის ნებისმიერი ფიქრისგან თავის შეკავებას ისახავს მიზნად, არ არის ისეთი თემა, რომელიც უნა განვიხილოთ“.
ირანის ბალისტიკური რაკეტებს შეუძლიათ ისრაელს მისწვდნენ. ივნისში ისრაელის მიერ ირანის დაბომბვის შემდეგ თეირანმა ისრაელის ქალაქებზე რაკეტებისა და დრონების იერიშით უპასუხა.
ამერიკული მაუწყებლის NBC-ის ცნობით, ისრაელი სულ უფრო მეტად შეშფოთებულია, რომ ირანი ომის შემდეგ რაკეტების წარმოების აღდგენასა და გაფართოებას ცდილობს და შესაძლოა, ამიტომ, კვლავ სცადოს ირანზე თავდასხმა.
ამ თვის ბოლოს აშშ-ში დაგეგმილი ვიზიტის დროს, ისრაელის პრემიერმინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ „მოსალოდნელია, რომ (პრეზიდენტ დონალდ) ტრამპს წარუდგენს ვარიანტებს, თუ როგორ შეუერთდეს ან დაეხმაროს აშშ-ს ნებისმიერ ახალ სამხედრო ოპერაციაში“, იტყობინება NBC-ი, რომელიც ეყრდნობა ანონიმურ წყაროს, რომელიც უშუალოდ იცნობს გეგმებს და ასევე აშშ-ის ყოფილ ოფიციალურ პირებს, რომლებიც ინფორმირებულნი არიან ამ გეგმების შესახებ.
ივნისის ომის დროს ისრაელმა დაბომბა ირანის სამხედრო ობიექტები, ბირთვული ობიექტები და საცხოვრებელი არეალები, რის შედეგადაც, AFP-ის ცნობით, 1000-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა.
ისრაელმა განაცხადა, რომ მის ტერიტორიაზე ირანის მიერ განხორციელებული 50-ზე მეტი სარაკეტო დარტყმა განხორციელდა, რის შედეგადაც 28 ადამიანი დაიღუპა.
აშშ-მ შეუერთდა თავის მოკავშირეს და საგანგებო იარაღით დაარტყა ირანის ბირთვულ ობიექტებს, სანამ ცეცხლის შეწყვეტას გამოაცხადებდა.
ირანი ერთ დროს თავისი იარაღის დიდ ნაწილს აშშ-გან ყიდულობდა, მაგრამ 1979 წლის ისლამური რევოლუციის შემდეგ დიპლომატიური ურთიერთობების გაწყვეტის შემდეგ, საკუთარი იარაღის მრეწველობა განავითარა.
ირანი აცხადებს, რომ თავისი სარაკეტო პროგრამა თავდაცვისთვისაა და განხილვას არ საჭიროებს
ირანმა 22 დეკემბერს განაცხადა, რომ თავისი სარაკეტო პროგრამა თავდაცვითი ხასიათისაა და ამ ქვეყანაზე თავდასხმების თავიდან ასაცილებლადაა შექმნილი და დასძინა, რომ მისი არსენალის განხილვის თემა არ არის.
ფორუმი