ჩეხეთის რესპუბლიკის უშიშროების საბჭო 7 იანვარს განიხილავს ჩეხეთის ხელმძღვანელობით დასავლეთის დაფინანსებით მოქმედი სქემის მომავალს, რომელიც უკრაინისთვის საარტილერიო საბრძოლო მასალის მიწოდების ორგანიზებას ემსახურება, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ანდრეი ბაბიშმა 22 დეკემბერს.
Reuters-ის ცნობით, სქემა აერთიანებს უცხოელ დონორებს, მათ შორის გერმანიას, დანიასა და ნიდერლანდს, ჩეხეთის თავდაცვის წარმომადგენლებთან და იარაღის მოვაჭრეებსა და მწარმოებლებთან ერთად, რომლებიც მთელ მსოფლიოში ყიდულობენ საბრძოლო მასალას და აწვდიან უკრაინას, რათა შეამცირონ მისი ჩამორჩენა ბრძოლის ველზე რუსეთის წინააღმდეგ ომში.
ბაბიშმა, რომელიც ხელისუფლებაში გასულ კვირას მოვიდა და უკრაინისთვის ჩეხეთის ფინანსური დახმარების შეწყვეტის პირობა დადო, გააკრიტიკა სქემა გამჭვირვალობის ნაკლებობის გამო. თუმცა მას შემდეგ, რაც მისმა პოპულისტურმა პარტია ANO-მ ოქტომბერში არჩევნებში გაიმარჯვა, მას მკაფიო პოზიცია თავის მომავალთან დაკავშირებით არ გამოუხატავს.
ჩეხეთის პრეზიდენტმა პეტრ პაველმა, პრაღის ნატოელმა მოკავშირეებმა და უკრაინამ შეაქეს სქემა, ხოლო ბაბიშის პრორუსული კოალიციური მოკავშირეები მას ეწინააღმდეგებიან.
„პრინციპში, საბრძოლო მასალის ეს ინიციატივა ნამდვილად კარგი იყო, კითხვა ისმის მხოლოდ იმის გამო, მუშაობდა თუ არა ის კორუფციის გარეშე“, - განაცხადა ბაბიშმა მთავრობის სხდომის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე.
„ეს საკითხი სახელმწიფო უშიშროების საბჭოში 7 იანვარს განხილვის საგანი გახდება“, - თქვა მან და დეტალების დაზუსტების გარეშე დასძინა, რომ საბოლოო პოზიციას წარადგენს.
Reuters-ს მოჰყავს ნატოს მაღალი რანგის სამხედრო წარმომადგენლის ნათქვამი გასულ კვირას, რომ წელს კიევს მიეწოდა 1,8 მილიონი ვაზნა, საარტილერიო საბრძოლო მასალა - უკრაინისთვის გაგზავნილი საბრძოლო მასალის მთლიანი რაოდენობის 43%.
დონორებმა ამ სქემის ფარგლებში საბრძოლო მასალის მიწოდებისთვის დაახლოებით 4,5 მილიარდი დოლარი გაიღეს, ხოლო ჩეხეთის წვლილი ათეული მილიონი ევრო იყო.
ჩეხეთის უშიშროების საბჭო უკრაინისთვის საბრძოლო მასალის მიწოდების სქემის საკითხს იანვარში გადაწყვეტს
ჩეხეთის რესპუბლიკის უშიშროების საბჭო 7 იანვარს განიხილავს ჩეხეთის ხელმძღვანელობით დასავლეთის დაფინანსებით მოქმედი სქემის მომავალს, რომელიც უკრაინისთვის საარტილერიო საბრძოლო მასალის მიწოდების ორგანიზებას ემსახურება, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ანდრეი ბაბიშმა 22 დეკემბერს.
ფორუმი