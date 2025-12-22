ისრაელი აშშ-ს: ირანის სარაკეტო წვრთნების უკან შეიძლება დარტყმისთვის მზადება იმალებოდეს

ისრაელის სამხედრო დაზვერვამ აშშ-ის პრეზიდენტის ადმინისტრაცია გააფრთხილა, რომ ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის მიერ მოწყობილი სარაკეტო წვრთნები, შესაძლოა რეალური დარტყმისთვის მზადების საფარი იყოს. ამის შესახებ ინფორმაციას Axios-ი ისრაელისა და ამერიკის წყაროებზე დაყრდნობით ავრცელებს.
წყაროების ცნობით, 20 დეკემბერს ისრაელის თავდაცვის ძალების გენერალური შტაბის უფროსმა, გენერალ-ლეიტენანტმა ეიალ ზამირმა ეს ვითარება ტელეფონით განიხილა აშშ-ის ცენტრალური სარდლობის ხელმძღვანელთან, ადმირალ ბრედ კუპერთან. 21 დეკემბერს, თელ-ავივში გამართულ შეხვედრაზე ზამირმა საგანგებოდ აღნიშნა, რომ ირანის სარაკეტო სისტემების გადაადგილება შეიძლება თავდასხმისთვის მზადებაზე მიუთითებდეს, და მოკავშირეებს შორის თავდაცვითი მოქმედებების უფრო მჭიდრო კოორდინაციისკენ მოუწოდა.
ერთ-ერთი ისრაელური წყარო ირანის მხრიდან დაუყოვნებელი დარტყმის ალბათობას აფასებს, როგორც „50%-ზე ნაკლებს“. თუმცა 2023 წლის ოქტომბერში ჰამასის (აშშ-სა და ევროკავშირში გამოცხადებულია ტერორისტულ დაჯგუფებად) თავდასხმის შემდეგ, ისრაელმა მნიშვნელოვნად შეამცირა საფრთხის დასაშვები ზღვარი და მსგავს სავარაუდო საშიშროებას სერიოზულობით ეკიდება. Axios-ის ცნობით, ამერიკული დაზვერვა ირანის მხრიდან საომარი მოქმედებების გარდაუვალი დაწყების რაიმე ნიშანს ჯერ ვერ ხედავს.
Axios-ის ცნობით, ირან-ისრაელის კონფლიქტის ახალი გამწვავება შესაძლოა „ორივე მხარის არასწორი გათვლების გამო“ მოხდეს. წყაროები მიიჩნევენ, რომ თითოეულმა ქვეყანამ შეიძლება დაასკვნას, რომ მეორე თავდასხმას ამზადებს და პრევენციული დარტყმის განხორციელება სცადოს.
ფორუმი