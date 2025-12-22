22 დეკემბერს კიევში, დიპლომატიური სამსახურის თანამშრომლების დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე, პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ აშშ უკრაინულ მხარეს აცნობებს მაიამიში რუსეთის დელეგაციასთან გამართული მოლაპარაკებების შესახებ, „ინტერფაქს-უკრაინაზე“ დაყრდნობით იტყობინება. „ევროპეისკაია პრავდა“.
ზელენსკის თქმით, ამერიკული დელეგაცია რუსეთის წარმომადგენლებთან მოლაპარაკებებისთვის დარჩა და ამის შესახებ უკრაინას აცნობებს.
„ამერიკელები ამჟამად მოლაპარაკებაზე დარჩნენ რუსეთის წარმომადგენლებთან. ისინი ისაუბრებენ. შემდეგ კი ჩვენ მათგან, ხოლო ისინი ჩვენგან მიიღებენ მთელ ინფორმაციას“, - თქვა მან.
სახელმწიფოს მეთაურმა ასევე განაცხადა, რომ დელეგაცია მაიამიში ამერიკელ წარმომადგენლებთან მოლაპარაკებებიდან უკრაინაში ბრუნდება.
„ისინი დღეს საღამოს დეტალებს მოგვაწვდიან. ჩემი აზრით, ყველაფერი მნიშვნელოვანი, რაც პირველი პროექტებისთვის უნდა გაგვეკეთებინა, უკვე მზადაა. არსებობს 20-პუნქტიანი გეგმა. ის ალბათ იდეალური არ არის. მაგრამ ეს გეგმა არსებობს“, - დასძინა მან.
ფორუმი