თამარ მეარაყიშვილს ოკუპირებულ ცხინვალში 2-თვიანი პატიმრობა შეუფარდეს

ოკუპირებილი ცხინვალის ე.წ სასამართლომ სამოქალაქო აქტივისტს თამარ მეარაყიშვილს "ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა", ამის შესახებ მისმა ადვოკატმა ალან ბაზაევმა განაცხადა. გამოცემა „საპას“ ცნობით, ადვოკატი გადაწყვეტილების გასაჩივრებას გაასაჩივრებს.
ადგილობრივი მედიის ცნობით, „თამარის მიერ სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ ერთ-ერთ ფოტოზე სპეცსამსახურების თანამშრომლებმა სტრატეგიული ობიექტი შენიშნეს“ - მეარაყიშვილს „საქართველოს სასარგებლოდ ჯაშუშობაში ადანაშაულებენ“.
"სასამართლოს" სხდომა დახურულ რეჟიმში ჩატარდა, ჟურნალისტებსა და თამარის ოჯახს სასამართლო დარბაზში შესვლის უფლება არ მისცეს. მეარაყიშვილს მშობლებს თამარასთან შეხვედრის უფლებაც არ მისცეს.
მეარაყიშვილი "დანაშაულს" არ აღიარებს და განაგრძობს წინა დღით დაწყებულ შიმშილობას. ის მხოლოდ წყალს სვამს მედიკამენტების მიღებისას.
დაპატიმრებამდე მეარაყიშვილმა თავის ფეისბუკის გვერდზე გამოქვეყნებულ ვიდეოში დააანონსა ცხინვალის ცენტრში საპროტესტო აქცია და ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ე.წ. პრეზიდენტ ალან გაგლოევთან შეხვედრა მოითხოვა.
ოკუპურებული რეგიონში სოციალური ქსელების მომხმარებლები წერენ, რომ მეარაყიშვილის წინააღმდეგ ბრალდებები შეთითხნილია. დაკავების ფაქტის დადასტურების შემდეგ საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა განაცხადა, რომ „ამ საკითხთან დაკავშირებით ინტენსიური კომუნიკაცია მიმდინარეობს“.
წლებია, ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე ფაქტო ხელისუფლება თამარ მეარაყიშვილს დევნის. მისთვის ჩამორთმეული ჰქონდათ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონიდან გასვლისთვის საჭირო დოკუმენტები და ტერიტორიის დატოვება აკრძალული ჰქონდა.
ფორუმი