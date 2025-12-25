ანაკლიის მიწაზე Megobari ACT-ის დაწერისთვის აქტივისტი 2000 ლარით დააჯარიმეს

„აღნიშნულმა პირმა სოფ. დიდინეძში მიწათსარგებლობის უფლების გარეშე ისარგებლა სახელმწიფო საკუთრების მიწის ნაკვეთით“, - წერია ოქმში.
როსტო ზარანდია გადაწყვეტილების გასაჩივრებას გეგმავს.
მან ანაკლიაში საძოვარზე 380-მეტრიანი გეოგლიფი, რომელზეც Megobari ACT-ი იყო გამოსახული, ტრაქტორით 13 ნოემბერს შეასრულა.
Megobari ACT აშშ-ში ინიციირებული კანონპროექტია, რომელიც ითვალისწინებს საქართველოში დემოკრატიულ უკუსვლასა და რუსეთის, ჩინეთისა და ირანის ინტერესების გატარებაზე პასუხისმგებელი პირების სანქცირებას. ამავდროულად, ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური ვექტორის კორექტირების შემთხვევაში, დებს საქართველოსთან აშშ-ის მჭიდრო თანამშრომლობის პირობას.
