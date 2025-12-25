პოლონეთმა ბალტიის ზღვის თავზე რუსეთის თვითმფრინავი გადაიტაცა

ამ ცნობას ავრცელებს პოლონეთის საჰაერო ძალების ოპერატიული სამმართველო.
ინციდენტი ხუთშაბათს დილით მოხდა. ცნობის თანახმად, გამანადგურებლებმა "გადაიტაცეს, ვიზუალურად ამოიცნეს და თავიანთი პასუხისმგებლობის ზონიდან გააცილეს რუსეთის სადაზვერვო თვითმფრინავი".
სამხედროები ასევე აცხადებენ, რომ ღამით შეამჩნიეს ობიექტები, რომლებიც ბელარუსის მხრიდან შედიოდნენ პოლონეთის საჰაერო სივრცეში - როგორც ვარაუდობენ, ეს იყო კონტრაბანდის საჰაერო ბუშტები. "უსაფრთხოების მიზნებისთვის საჰაერო სივრცის ნაწილი დროებით დაიხურა სამოქალაქო გადაადგილებისთვის" - ვკითხულობთ განცხადებაში.
ბოლო თვეებში რუსეთის გამანადგურებლებმა და დრონებმა არაერთხელ დაარღვიეს ნატოს წევრი სახელმწიფოების საჰაერო სივრცე. სააგენტო Bloomberg-ი წერდა, რომ სექტემბრის ბოლოს დიდი ბრიტანეთის, საფრანგეთისა და გერმანიის დიპლომატებმა კერძო დღის წესრიგის ფარგლებში მოსკოვი გააფრთხილეს, რომ ნატოს თავდაცვის ძალები მზად არიან ჩამოაგდონ ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ქვეყნების საჰაერო სივრცეში შეჭრილი რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავები. კრემლის პრესმდივანმა, დმიტრი პესკოვმა განაცხადა, რომ ამ ტიპის აგრესიული განცხადებები მორიგი მნიშვნელოვანი ნაწილია დაძაბულობისა რუსეთის საზღვრების სიახლოვეს.
