საზოგადოებრივი მაუწყებლის ცნობით, მათ სერვერებზე კიბერთავდასხმა განხორციელდა

მეორე დღეა, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში პროგრამით გათვალისწინებული გადაცემები არ გადის. მათ შორისაა საინფორმაციო გამოშვება „მოამბე“, რომელიც 26 დეკემბრის 15:00 საათის შემდეგ ეთერში არ გასულა.
ტელევიზიამ განმარტება დღეს გაავრცელა, სადაც ნათქვამია, რომ „მთავარ სერვერზე, სავარაუდოდ, მასშტაბური კიბერშეტევა განხორციელდა“.
„ტექნიკური ჯგუფი ამ დრომდე მუშაობს პრობლემის აღმოფხვრაზე. მომხდართან დაკავშირებით საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა უკვე მიმართა შესაბამის საგამოძიებო უწყებებს და მოითხოვა გამოძიების დაწყება“, - ნათქვამია განცხადებაში.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში, 24-საათზე მეტია, რაც მხოლოდ სერიალები, ფილმები და რეკლამები გადის.
