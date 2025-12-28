გარდაიცვალა ცნობილი ფრანგი მსახიობი ბრიჟიტ ბარდო. Le Figaro-სა და AFP-ის ცნობით, ის 91 წლის იყო.
ბრიჟიტ ბარდო 1934 წლის 28 სექტემბერს დაიბადა პარიზში. ის კათოლიკურ სკოლაში სწავლობდა, ბავშვობიდან ცეკვავდა და შვიდი წლის ასაკიდან სწავლობდა ბალეტს. 13 წლის ასაკში ის სწავლობდა მუსიკისა და ცეკვის უმაღლეს ეროვნულ კონსერვატორიაში.
14 წლის ასაკში ბარდომ მოდელის კარიერა დაიწყო. მოდების მოკლე ჩვენების შემდეგ ის შენიშნა Jardin des Modes-ის რედაქტორმა, შემდეგ ამას მოჰყვა გადაღებები Elle-ისთვის.
ბარდოს კინოკარიერა 1952 წელს დაიწყო ჟან ბუაიეს ფილმით „ნორმანდიული ხვრელი“. გარდამტეხი მომენტი იყო მისი როლი რეჟისორ როჟე ვადიმის ფილმში „და ღმერთმა შექმნა ქალი“ (1956). ვადიმი მისი პირველი ქმარი გახდა. ფილმმა მსახიობს მსოფლიო აღიარება მოუტანა და ის ეპოქის სიმბოლოდ აქცია.
ბარდომ თითქმის 50 ფილმში ითამაშა, მათ შორისაა „ჭეშმარიტება“, „ზიზღი“, „ვივა მარია!“, „ძვირფასი ბრიჟიტი“ და „კაცური-ქალური“. ბარდო თანამშრომლობდა ალენ დელნთან და მარჩელო მასტროიანისთან, ის გადაღებულია ჟან-ლუკ გოდარისა და სხვა წამყვანი ფრანგი კინორეჟისორების ფილმებში.
კინოს გარდა, ბარდო მუსიკითაც იყო დაკავებული. მან რამდენიმე ალბომი ჩაწერა, მათ შორის ერთი სერჟ გენსბურთან ერთად, რომელთანაც მას ხანმოკლე რომანი ჰქონდა. გენსბურმა მისთვის რამდენიმე სიმღერა დაწერა.
1980-იანი წლების ბოლოდან ბრიჟიტ ბარდოს ყურადღების ცენტრში იყო საზოგადოებრივი საქმიანობა. ის ცხოველთა უფლებების დამცველი ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ცნობილი აქტივისტი ქალი გახდა. 1987 წელს მან დააარსა ბრიჟიტ ბარდოს ცხოველთა დაცვის ფონდი, აუქციონზე სამი მილიონი ფრანკი შეაგროვა და საკუთარი სახლი ფონდს შესწირა.
